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27 Eki 2021 - 14:10- Gündem G: 27 Eki 2021 - 14:12

Kızılay Gölcük, hatıra ormanı yapacak

Türk Kızılay Gölcük Şube Başkanı Orhan Barış, Gölcük Kızılay Şubesi olarak aktif bir şekilde çalıştıklarını ve bir hatıra ormanı yapacaklarını ifade ederek, “Gönülden gönüle köprü oluyoruz” dedi
Kızılay Gölcük, hatıra ormanı yapacak mask

Türk Kızılay Gölcük Şube Başkanı Orhan Barış, 29 Ekim-4 Kasım Kızılay Haftasınedeniyle yapılan çalışmaları değerlendirdi. Barış, “Öncelikle Kızılay Haftası ile ilgili olarak genel merkezimizin de tavsiyesi ile birlikte etkinlikler yapacağız. Gölcük’te farkındalık oluşturmak için öncelikle Milli Eğitim Müdürümüzle görüştük ve afet bilinci eğitimlerine başladık. Eğitimcimiz Hikmet Özduman ve gönüllülerimizle liselerde başlayarak ortaokul ve ilkokullarda eğitim vermiş olacağız. Liselerdeki eğitimlerbitmiş durumda. Bu hafta içerisinde ortaokullarda eğitimlere başlayacağız” dedi.

“HATIRA ORMANI ÇALIŞMALARINA BAŞLADIK”

Devamında Başkan Barış, “Ülkemizdeki yoğun yangınların görüldüğü bir dönem oldu. Orman Haftası dolayısıyla Orman Bölge Müdürü ile görüştük. Kendisinin direktifleriyle Gölcük Orman İşletme Müdürlüğü’nün öncülüğünde, ilçemizde Gölcük Kızılay Hatıra Ormanı çalışmalarına başladık. Önümüzdeki hafta bununla ilgili duyurularımızı yapacağız. Sivil toplum kuruluşlarını çağıracağız ve hatıra ormanı yapacağız. Biz de yangınlara karşı Gölcük’ten bir katkı sağlamak istiyoruz” ifadelerine yer verdi.
# eğitim

27 Eki 2021 - 14:10 - Gündem

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