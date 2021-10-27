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27 Eki 2021 - 14:13- Gündem G: 27 Eki 2021 - 14:14

Akarca Mahalle Muhtarı Yılmaz’dan İzmit Belediyesine teşekkür

Akarca Mahallesi Muhtarı Müyesser Yılmaz, Nazım Hikmet Parkı’nda gerçekleştirilen file çalışması ile burada top oynayan çocukların güvenliğini sağlayan İzmit Belediyesine teşekkür etti 

Akarca Mahalle Muhtarı Yılmaz’dan İzmit Belediyesine teşekkür mask

Vatandaşların talebine hızlı bir şekilde cevap vererek ihtiyaçlarını karşılamak adına yoğun mesai harcayan İzmit Belediyesi, takdir toplamaya devam ediyor. Son olarak Yuvam Akarca Mahallesi’nde bulunan Nazım Hikmet Parkı’nda çalışma yapan İzmit Belediyesi, park içerisinde çocukların ve gençlerin top oynadığı alanının üstünü file ile çevirdi. Daha önceleri bu alandan topların yola çıktığını ve topların peşinden giden çocukların arabaların altında kalma tehlikesi ile karşı karşıya geldiğini dile getiren Yuvam Akarca Mahallesi Muhtarı Müyesser Yılmaz ve vatandaşlar, file taleplerinin yerine getirilmesinden ötürü büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdiler. 


“ARTIK CANLAR YANMAYACAK”

“Kaçan topun ardında mutlaka bir çocuk vardır” diyen ve uzun zamandır bu konu ile ilgili büyük sıkıntılar yaşadıklarını belirten Akarca Mahallesi Muhtarı Müyesser Yılmaz, “Uzun zamandan beri çok sıkıntı yaşıyorduk. Anayol bitişiğindeki Nazım Hikmet Parkı içerisinde bulunan basketbol sahasından toplar yola çıkıyor ve bayır aşağı gidiyordu. Bu durum çok büyük tehlike arz ediyordu. Bu konuda bize destek veren İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet başta olmak üzere İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürümüz Mithat Ağa’ya ve ekibine çok çok teşekkür ederiz.  Şimdi hiç bir top kaçmayacak, sahada kalacak ve canlar yanmayacak. Çocuklarımız ve mahalle sakinleri olarak çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.
# çocuk, Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit belediyesi
# İZMİT BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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27 Eki 2021 - 14:13 - Gündem

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