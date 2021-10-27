Ordulular “Bizi evimizden çıkarmayın”

İzmit Belediyesi önceki dönem belediye başkanı Nevzat Doğan döneminde Alikahya Demokrasi Parkı’nda bulunan bina dernek lokali olarak Ordulular Derneği’ne tahsis edilmişti. Orduluların yaklaşık 10 yıldır kullandığı Ordulular Derneği binası geçtiğimiz haftalarda İzmit Belediyesi tarafından ihaleye çıkartıldı. Yapılan ihaleden haberlerinin olmadıklarını söyleyen Ordulular ihaleye katılmadı. Yapılan ihale sonrası dernek binası Samsun Dernekleri Federasyonu kazandı. İhaleyi kazanan Kocaeli Samsun Dernekleri Federasyonu Başkanı Reşat Akın binayı Kocaeli Sağlık Çalışanları Derneği adına kullanacaklarını açıkladı.Geçtiğimiz haftalarda yaşanan bu tartışmaların ardından İzmit Belediyesi tarafından Ordulular Derneği’ne tahliye yazısı gönderdi. Derneğe gönderilen yazıda 27 Ekim Çarşamba Günü saat 14.00’a kadar dernek binasının tahliye edilmesi istendi.

“AYLIK 100 TL’DEN 3 YILLIĞINA KİRALANDI”

Binaya 10 yıldır çok büyük harcamalar yaptıklarını ifade eden Ordulular Derneği binayı tahliye etmeyeceklerini açıkladı. İzmit Belediyesi ise konuyla ilgili bu sabah yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Alikahya Fatih Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi no:4 Demokrasi Parkı içerisinde bulunan dernek lokali, Kocaeli Ordulular Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne 5 Mayıs 2016 tarihinde kira sözleşmesi aylık 100 TL’den 3 yıllığına kiralanmıştır. Bu tarihten itibaren ilgili dernek tarafından, lokal içerisinde ruhsatsız ve sözleşmeye aykırı olarak ek ilave kaçak yapılar yapıldığı belirlenmiş, lokal içerisinde okey tabir edilen oyunun oynandığı ortaya çıkmış ve kira bedelinin ödenmediği tespit edilmiştir. Konuyla ilgili olarak önceki İzmit Belediye Başkanlığı yönetimi tarafından uyarılarda bulunulmuş, sözleşmeye aykırı hallerin son bulmaması durumunda sözleşmenin fesih edileceği derneğe bildirilmiştir.

“HABER VERİLDİ”

Öte yandan Kocaeli Ordulular Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne, kendilerine verilen lokalin boşaltılması için ilk yazı İzmit Belediye Başkanlığı önceki yönetimi tarafından 2 Nisan 2019 tarihinde gönderilmiştir. Ancak ne var ki o tarihte bu tahliye yazısı dernek yönetimi tarafından hiçbir şekilde protesto edilmemiştir. Fakat gerek sözleşme tarihi son bulduğu gerekse alanın ticari alan niteliğinde kullanıldığı anlaşılması üzerine İzmit Belediyesi yönetimi bu alanı, kanuna uygun bir şekilde büfe-kafeterya olarak ihale edilmesini kararlaştırmıştır. Bu ihale duyurusu gerek belediyenin internet sitesinde duyurulmuş, gerek gazetelere ihale ilanı verilmiş, gerekse Kocaeli Ordulular Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne haber verilmiştir.

“ORDULU VATANDAŞLARIMIZI GALEYANA GETİRMEKTE”

Buna rağmen Kocaeli Ordulular Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği; 3 yıllık peşin bin TL (1000 TL) ödeme koşulu olan 19 Haziran 2019, 30 Ekim 2019, 6 Kasım.2019 tarihlerindeki 3 ayrı ihaleye katılmamıştır. Kocaeli Ordulular Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 25 Mart 2020 tarihinde bu sefer 3 yıllık peşin 500 TL ödeme koşulu olan 4. ihaleye de katılmamıştır. İki yıl içerisinde 4 ayrı ihale yapılırken bu ihalelere katılmayan Kocaeli Ordulular Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetimi, 02 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilen 5. ihaleye de katılmamıştır. İhaleye şahıs olarak katılan Kocaeli Samsun Dernekleri Federasyonu Başkanı Reşat Akın 3 yıllık peşin ödeme koşuluyla aylık 1000 TL bedelle ihaleyi kazanmıştır. Bir dernek lokali, 3 yıl içerisinde 5 defa ihaleye çıkarken katılmayan Kocaeli Ordulular Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetimi şimdi de, "İzmit Belediyesi baskın ihale yaptı, bizim hakkımızı gasp etti" iddiasıyla Ordulu vatandaşlarımızı galeyana getirmektedir” ifadelerinde bulunuldu.

“DAVA AÇTIK”

Ordular Derneği ve yönetimi bugün Kaymakamlık yetkilileriyle görüştü. Kaymakamlık yetkilisi “Burayı tahliye edeceğiz” ifadelerinde bulunurken dernek başkanı Nurettin Arıcan ise ,”Yürütmeyi durdurma davası açtık” dedi. Yetkili “yürütmeyi durdurma davası bir şeyi değiştirmez” ifadelerinde bulundu. Yönetim kurulu üyeleri tahliyeye tepki gösterirken Başkan Arıcan, “Yargıya müracaat ettik; bir günde yargı kararının çıktığını görmedim. Ben dün tebliğ oldum. Yargı kararını beklemek zorundayız” dedi. Yetkili ise, “Yürütmeyi durdurma kararı yok” diyerek süreci anlattı.

“45 BİNİ AŞKIN ORDULU VAR”

Dernek binası önünde basın açıklamasını okuyan dernek başkanı Nurettin Arıcan, “ Şuan uğruna toplandığımız ve haksız şekilde elimizden alınmak istenen dernek binamızın hikâyesini anlatmak istiyoruz. Kocaeli Ordulular Kültür ve Dayanışma Derneği, 60 yıl önce memleketlerinden göçüp İzmit’e gelen ve artık kendilerine burayı yurt edinen, burada evlenip, burada çocuklarını büyüten 45 bini aşkın Ordulu hemşehrilerimizi bir araya getirmek amacıyla 2016 yılında İzmit Belediyesi’nden kiralamıştır.

“YENİ BAŞTAN İNŞA ETTİK”

Bu yer biz kiraladığımızda 38 metrekarelik atıl bir barakaydı. Çevresine korku saçıyor, en önemlisi hemen yanı başında bulunan parkta çocukların, ailelerin gülüp eğlenmesine engel teşkil ediyordu. Bu baraka tiner ve alkol bağımlılarının yuvası haline gelmişti. Derneğimiz bu yeri, bütün mülkiyeti belediyeye kalmak üzere yeni baştan inşa etti. Mevcut alanın dokuz katı kadar büyüttü, içinde hiçbir ticari amaç taşımayan, hemşehrilerini bir araya getiren bir yer haline geldi.

“ÜYELERİMİZİN BAĞIŞLARIYLA BU HALE GELDİ”

Belediyeden 38 metrekare yıkık, dökük bir baraka olarak kiraladığımız yer, dernek üyelerimizin bağışları ve gayretleriyle 322 metrekarelik kapalı alana sahip dernek merkezi haline geldi. Bütün bu masraflara rağmen derneğimiz kirasını düzenli olarak ödemeye devam etmiş ve bu yerin dernek hizmetleri dışında ticari amaçlı kullanılmayacağını kendi rıza ve isteğiyle İzmit Belediyesi ile yapılan sözleşmeye yazdırmıştır.

“RANDEVU VERMEDİ”

İş bu haldeyken, İzmit Belediyesi’nde yaşanan yönetim değişimi sonrası anlam veremediğimiz gelişmeler yaşandı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’ten ısrarla ve tekrar tekrar talep ettiğimiz randevular verilmedi. Bu dernek çatısı altında her siyasi görüşten üye ve temsilci bulunmaktadır.

“BİLGİ VERMEDEN İHLAL ETTİ”

Derneğimiz, sadece hem şehri derneği olarak faaliyetlerini sürdürüp, bu yeri üyelerinin çabasıyla bu hale getirdiği halde, İzmit Belediyesi önce şartnamede değişikliğe gidip burayı büfe ve kafe gibi ticari merkez haline dönüştürüp, daha sonra 2 Eylül tarihinde derneğimize bilgi vermeden ihale etmiştir. Özetini yaptığımız bu gelişmelerin ardından bugün belediyenin kesin kararı ve emniyet güçlerinin eliyle derneğimizin tahliyesi yönünde işlem başlatılmıştır.

“EVİMİZDEN ÇIKARTMAK İSTİYOR”

Bu işleme karşın bizler de yürütmeyi durdurma kararı almak üzere yasal süreci başlatmış bulunuyoruz. Kırk beş bini aşkın Ordu kökenli Aliakahyalı hemşehrimizin yaşadığı yerden, yani evimizden çıkartılmak isteniyoruz, hem de devlet, kamu gücü kullanılarak. Kimi derneklere tüm masrafı belediye tarafından karşılanarak yer, mekân sağlanıp, hatta faaliyet masrafları bile karşılanarak imkânlar sağlanırken, derneğimizin kendi imkânlarıyla yaptığı yerden polis eliyle dışarı atılıyor.

“BURADA DOĞDUK, BURADA OTURUYORUZ”

Bu çifte standardı kabul etmiyoruz. Kamu gücü kullanılarak ve hukuk oyunları yapılarak haklı olunamaz, haklı olmak için kamu vicdanı ve gerçeklerle yüzleşmek gerekir. Biz 60 yıl önce yurdumuzu, evimizi terk ederek buraya yerleştik. Burada doğduk, burada oturuyoruz. Bu kararı alanlara bir kez daha sesleniyoruz. Bizi evimizden çıkarmayın. Kamu gücünü bize karşı kullanmayın. Bizi, bunlar köylü, bir şeyden anlamaz, koyun gibidirler diye görmeyin.”

Özgün ERBULAN-Nuri AKÇAHARMAN