Darıca Belediyesi’nden 29 Ekim özel çekilişi

Darıca Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlık nişanesi olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu gençlerle birlikte yaşayacak. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla hayata geçirilen Gençlik Koridoru projesi kapsamında sosyal medya üzerinden gerçekleştirilecek çekiliş ile 29 genç hem sürpriz hediyeler kazanacak hem de Hilal Bahçe’de Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın misafiri olacak. Darıca Belediyesi'nin gençlere yönelik hayata geçirdiği Gençlik Koridoru projesi kapsamında gerçekleşecek çekilişe 18-25 yaş arasında olan ve Darıca'da ikamet eden gençler katılabilecek. Çekilişe katılmak isteyenler 28 Ekim 2021 Perşembe günü saat 12.00’a kadar başvurabilecek. Canlı yayında yapılacak kurayla belirlenecek 29 kişi hem sürpriz hediyeler kazanacak hem de Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’la tanışacak.

BAŞKAN BIYIK GENÇLERİ DAVET ETTİ

Cumhuriyet’in Türk milletine bırakılmış en büyük miras olduğunu ifade eden ve gençleri coşkuyu birlikte paylaşmaya davet eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Cumhuriyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tarafından tarihimizin altın sayfalarına yazılan ve ulusumuzun kaderinin değiştiği bir kahramanlık destanının tacıdır. Aynı zamanda bağımsızlığımızın nişanesi olan Cumhuriyet, Türk milletine bırakılmış en büyük mirastır. Bu miras, tarih boyunca çok az millete nasip olacak kadar büyük ve onurlu bir sorumluluğu da temsil etmektedir. Bu bilinçle Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatmak ve geleceğe daha güçlü taşımak için el ele vererek daha çok çalışmalıyız. Cumhuriyet Bayramı coşkusunu geleceğimizin teminatı olan gençlerimizle birlikte paylaşmak için düzenlediğimiz çekilişe tüm gençlerimizi davet ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahraman şehitlerimizi, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

MORAL OTOBÜSÜ COŞKUYU SOKAKLARA TAŞIYACAK

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en coşkulu şekilde kutlamak için bütün hazırlıklarını tamamlayan Darıca Belediyesi, üstü açık moral otobüsü ile de 29 Ekim coşkusunu sokaklara taşıyacak. Darıca Belediyesi, Cumhuriyet’in kuruluşunun 98. Yılı dolayısıyla üstü açık moral otobüsüyle bando eşliğinde şehir turu atarak 29 Ekim coşkusunu vatandaşlarla birlikte yaşayacak. Balonlar ve bayraklarla süslenecek morla otobüsü, şehir turu atarak Cumhuriyet Bayramı’nı Darıcalılarla paylaşacak. Belediye Başkan Muzaffer Bıyık da Cumhuriyet Bayramı’nı hep birlikte kutlamak için vatandaşları ellerinde Türk bayraklarıyla balkonlara davet etti.