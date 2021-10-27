SEDAŞ ’tan Düzce için 55 milyon TL’lik yatırım faaliyeti

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), hizmet verdiği bölgelerde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Düzce’nin Merkez ve ilçelerindeki bakım ve ek tesis faaliyetleri için geçen yıla kıyasla 2 katın üzerinde yatırım bütçesi ayrıldı. 213 binden fazla müşteriyi ilgilendiren proje kapsamında, şebeke yenileme ve trafo ilavesi gibi çalışmalar için toplamda 55 milyon TL yatırım yapılacak. Kentte devam eden projelerde, SEDAŞ yönetici ve saha ekipleri tarafından yüklenici çalışmalarına nezaret ediliyor.

Odyakmaz, yatırımların süreceğini söyledi

SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, Düzce’deki yatırım çalışmalarına hız verdiklerini dile getirerek; “Kentteki ihtiyaçlara göre planlanan projeleri yıl sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz. Tespit ettiğimiz ihtiyaçlardan yola çıkarak faaliyetine başladığımız şebeke yenileme ve trafo ilavesi gibi çalışmalarımızın çoğunu tamamladık. Düzce’nin Merkez ve ilçelerinde devam eden yatırım ve bakım faaliyetlerinin şehre katkı sağlamasını hedefliyoruz. Düzce’de verdiğimiz hizmeti ve yatırımı sürdüreceğiz” dedi.

İş güvenliği ve operasyonda süreklilik için planlı kesintiler

Elektrik hizmetinde sürekliliği sağlamayı ve kentte artan enerji talebini karşılamayı hedefleyen çalışmaların enerjili hatta yapılabilmesinin mümkün olmaması nedeniyle planlı kesintilere başvuruluyor. Müşterilerin elektrik ihtiyacını karşılamak adına zorunluluk taşıyan planlı kesintilerde, can ve mal güvenliğini koruyabilmek için hatlardaki enerji devre dışı bırakılarak önceden belirtilen süre çerçevesinde planlı elektrik kesintisi gerçekleştiriliyor. Bu sayede, yatırım ve bakım işlemlerinin emniyetli biçimde yapılabilirken, şebekelerde de teknik sürdürülebilirlik sağlanıyor.

48 saat önceden duyuru yapılıyor

Teknik ve dış etmenlerden kaynaklı kesintilerin önüne geçebilmek için yapılan çalışmalarda planlı kesinti yapılacak bölgelerin isimleri, 48 saat önceden SEDAŞ web sitesinden duyuruluyor. Ayrıca, müşteriler sistemde kayıtlı bulunan telefon numaralarına SMS gönderilerek bilgilendiriliyor.