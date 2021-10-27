Benhur girdi böyle oldu! “2-0” Kupada 4. turdayız

Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından, Kocaelispor’un eski futbolcularından Sefa Narin’in formasını 2. Lig takımı Bayburt Grup İl Özel İdare ile karşılaştı. Maçın normal süresi 0-0 sona ererken, ikinci yarıda oyuna giren Benhur 1 gol attı, 1 de asist yaptı ve 2-0’lık skorla turu Kocaelispor’a getirdi.

SADECE ATİLA VE OMOLO

Bayburt ekibinde Sefa Narin’in kaptan olarak çıktığı Kocaeli Stadı’ndaki maça Kocaelispor, as kadrodan sadece Atila ve Omolo 11’de başladı. Kalede İsmet, savunmada Semih, Atila, Taha Batuhan ve Alpay, önlerinde Omolo ve Yiğitali, sağda Tisdell, solda Dilaver, forvet arkasında İlyas Kubilay, ileride ise Diop 11’i ile sahadaki yerini.

ŞAKA GİBİ OFSAYT KARARI

Maça iki takım da kontrollü başladı. Düşük tempolu geçen ilk 45 dakikasında Kocaelispor, İlyas, Tisdell, Semih ve Yiğitaliile zaman zaman kaleyi yokladı. 38’de Bayburt’ta Ali Aydemir’in kafa vuruşunda top üst direkten döndü. 39’da Dilaver’in pasında Diop topu ağlara gönderdi ancak pozisyon ofsayt gerekçesi ile gol değeri kazanmadı. 43’te Bayburt serbest vuruş kullandı, Ali Fırat Okur topu yakın mesafeden ıskalarken28 yaşındaki futbolcunun omzu çıktı. İlk yarı golsüz sona erdi.

NE YAPTIN OMOLO!

İkinci yarı hızlı başladı. İkinci yarının başında Kocaelispor Dilaver ile gole yaklaştı, 1 dakika sonra Bayburt’ta İbrahim, kaleci İsmet’i geçemedi. 62’de sarı kartı bulunan Omolo gereksiz bir hareketin ardından ikinci sarı kartı gördü ve takımını eksik bıraktı. Bu dakikadan sonra topun sahibi Bayburt oldu. Kocaelispor kalesinde daha süre geçiren Bayburt ekibi Kocaelispor savunması ve kaleci İsmet’e takılınca maçın normal süresi 0-0 sona erdi ve uzatmalara gidildi.

GENÇ İSA VE BENHUR

97’de Kocaelispor’un golü geldi. Denizalp’in pasında Benhur ceza sahası içinde rakibinden sıyrıldı ve İsa’ya pas verdi. İsa da topu boş kaleye gönderirken zorlanmadı. (1-0) 104’te İsmet yakın mesafeden çok kritik bir kurtarışa imza attı ve ilk uzatma süresi 1-0 sona erdi. 107’de Kocaelispor skoru 2-0 yaptı. İlk golün pasını veren Benhur bu kez Cabezas’ın pasında fileleri gördü. (2-0) Maçta başka gol olmadı ve yeşil siyahlılar kupada adını dördüncü tura yazdırdı. Kocaelispor ligde pazar günü deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak.

Erdem ÖVÜÇ – Ali KÖKSAL