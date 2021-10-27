Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, TFF yönetim kurulunun bugün gerçekleştirdiği toplantıda Merkez Hakem Kurulu’nun başkan ve üyelerini belirlendiği duyuruldu. Buna göre, yeni başkanın Ferhat Gündoğdu olduğu ifade edildi.
Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu'nun üyeleri ise, Yunus Yıldırım, Ahmet Şahin, Sebahattin Şahin, Hakan Sivriservi, Kamil Abitoğlu, Nihat Mızrak, Hikmet Öksüzoğlu ve Serdar Çakıroğlu oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, TFF yönetim kurulunun bugün gerçekleştirdiği toplantıda Merkez Hakem Kurulu’nun başkan ve üyelerini belirlendiği duyuruldu. Buna göre, yeni başkanın Ferhat Gündoğdu olduğu ifade edildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.