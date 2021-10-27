Pirelli, avantajlı kampanyaları ile kışa ‘merhaba’ diyor

Pirelli, bu kış lastiklerini değiştirmek isteyen müşterilerine 2 avantajlı kampanya sunuyor. Pirelli’nin 2008 yılından beri tüketici faydası olarak sunulan Tyrelife Lastik Garantisi kapsamında Pirelli müşterileri hasar gören bir lastiğini hiçbir ek ücret ödemeden delinme, çarpma veya yanma gibi dış etkenlerin sebep olduğu kasıtlı olmayan hasarlar durumunda 6 ay boyunca koruma altına alabiliyor. Kampanyadan, Pirelli Yetkili Satıcılarından tek seferde en az 4 adet Pirelli marka 17’’ jant ve üzeri Oto, SUV (4x4), Dört Mevsim veya Hafif Ticari (en fazla 3.500kg) araç lastiği alan müşteriler ücretsiz olarak yararlanabiliyor.

Tyrelife Lastik Garantisi için müşterilerin lastikleri satın aldıktan 15 gün içerisinde pirelli.com.tr’de yer alan Tyrelife sayfasını ziyaret ederek kaydını gerçekleştirmesi yeterli oluyor.

Pirelli ayrıca, tüketicilerin alımını destekleyecek bir kampanyaya daha imza attı ve Yapı Kredi ile iş birliği yaparak, 1 Ekim – 31 Aralık tarihleri arasında kampanyanın geçerli olduğu Pirelli Yetkili Satıcılarından lastik alan herkese Yapı Kredi World’e özel vade farksız 8 taksit fırsatı da sunmaya devam ediyor.