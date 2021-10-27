ÖZKA Lastik EIMA 2021’de iz bıraktı

Tarım, bahçe ve hayvancılık makineleri alanında tüm dünyadan sektör temsilcilerini buluşturan ve uluslararası öneme sahip olan EIMA 2021, pandemi sebebiyle geçtiğimiz yıl ertelenmesinin ardından bu kez 19-23 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Fiziksel olarak 65 m2 ile fuarda yerini alan yerli ve milli marka ÖZKA Lastik, geniş ürün gamına ait zirai ve endüstriyel lastikleri ile tüm dünyadan ziyaretçilerini karşıladı. İkinci kez katılım gösterdiği EIMA’da yoğun ilgiyle karşılaşan ÖZKA Lastik, 2016 yılından bu yana bayii kanalıyla satış gerçekleştirdiği İtalya ve çevre pazarlarla ilgili gelişmeleri ve global trendleri yakından takip etti. Traktör arka, traktör ön, biçerdöver, sulama, bahçe-tarla, römork, iş makinası, forklift, kamyonet-minibüs ve askeri lastik kategorilerinde konvansiyonel ve radyal lastik gruplarında geniş bir ürün yelpazesi sunan ÖZKA Lastik, onlarca global markanın rekabet ettiği İtalya pazarında 9% pazar payına sahip. Marka, 2022 yılında İtalya pazarında yüzde 25% büyüme hedefinde.

‘Sektörün ihtiyaçlarını zamanında öngörüyor ve stratejimizi buna göre belirliyoruz.’

ÖZKA Lastik Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Kanık, EIMA Fuarı’nda sadece İtalya potansiyeli ile sınırlı kalınmadığının, Avrupa pazarından yüksek oranda katılım olduğunun ve ÖZKA olarak yoğun ilgiyle karşılaştıklarının altını çiziyor. Kanık, ‘Yeni fırsatların, yeni ürün ve teknoloji ihtiyaçlarının, pazar dinamiklerinin takip edilmesi açısından kritik ve önemli bir fuarı başarıyla geride bıraktık. Distribütörler ve bayilerin yanı sıra İtalya’daki son kullanıcıların da memnuniyeti ile karşılaştık. Dolayısıyla son kullanıcı ile de bütünleştiğimiz bir fuar oldu. Avrupa pazarında radyal lastiklere eğilimin git gide arttığını görüyoruz. Gelişen teknoloji de bunu tetikliyor. Biz de 2020 yılında gerçekleştirdiğimiz yatırımımızın tamamlanması ile beraber 55% kapasite artışında bulunuyor ve bu kapasite yatırımının çoğunu radyal lastiklere yapıyoruz. 2022 ile beraber de 14%’lük kapasite artışı söz konusu olacak. Yani sektörün ihtiyaçlarını zamanında öngörüyor ve stratejilerimizi buna göre belirliyoruz. ‘ diyor.

Türkiye’nin gururu ÖZKA Lastik, dünya markası olma yolunda ilerliyor

Kanık Şirketler Grubu bünyesinde 1991 yılında faaliyetlerine başlayan ve Kocaeli’nde yaklaşık 200.000 m2’lik alanda 3 ayrı fabrika ve depoya sahip olan ÖZKA Lastik, her geçen yıl artan üretim kapasitesi ve genişleyen satış & dağıtım ağı ile büyümesini sürdürüyor. İlk lastik üretimine başladığı 2005 yılında günlük 15 ton üretim gerçekleştiren ÖZKA Lastik’in her geçen yıl artan günlük üretim kapasitesi 2021 yılı itibarıyla tamamladığı yatırımlarla birlikte %55’lik bir artış göstererek 200 tona ulaşıyor. Marka, yeni üretim bantlarının da devreye sokulmasıyla 2021 yılı sonunda bir önceki yılın cirosuna kıyasla 61% oranında büyüme öngörüyor. Daha çok değişim pazarında faaliyet gösteren ÖZKA Lastik’in yurtiçinde zirai ve iş makinası lastiklerinde pazar payı 40%. Üretiminin 65%’ini dünyada 80’den fazla ülkeye ihraç eden ÖZKA Lastik’in en çok ihracat gerçekleştirdiği ülkeler arasında Amerika, Almanya, İtalya, İspanya, Polonya, Rusya, İngiltere, Fransa, Romanya, Sırbistan, Mısır, Fas, Cezayir ve Tunus yer alıyor. 2022 yılı itibarıyla Meksika, Brezilya ve Güney Afrika pazarlarında da ihracatını artırmayı hedefleyen marka; ulusal ve uluslararası fuarlara katılarak ve hedef pazarlarda marka yatırımı yaparak bir dünya markası olma hedefine doğru ilerliyor. Hedeflediği pazarlar doğrultusunda kapasite yatırımları gerçekleştiren ÖZKA, 2022 yılı itibarıyla devreye alınacak olan üretim süreçlerine yönelik yeni yatırımları ile beraber üretim kapasitesini 14% daha artırmayı planlıyor.