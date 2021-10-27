İzmit Belediyesi, buğday desteği verdiği çiftçilere  gübre desteği de verecek

Artan maliyetlere karşı çiftçisine destek veren İzmit Belediyesi, Yerel Buğday Deneme Projesi kapsamında öne çıkan Nusrat cinsi buğday tohumunun dağıtımlarını gerçekleştirdi. İzmit Belediyesi, 438 çiftçiye dağıtımı gerçekleştirilen yerel buğdayın gelişimini sağlamak, verimini arttırmak ve üreticilere katkıda bulunmak amacıyla şimdi de çiftçiye gübre desteği verecek.



ÜRETİCİLERİN YÜKÜNÜ HAFİFLETECEK



Pandemi sürecinden ve ekonomik koşullardan dolayı büyük sıkıntı çeken çiftçileri her daim destekleyen İzmit Belediyesi, gübre desteği ile bir yandan verimliliği arttırırken bir yandan da üreticilerin yükünü hafifletecek. Ülkenin temel taşı olan çiftçilerin her zaman yanında olan İzmit Belediyesi, tarımsal üretimin artması adına çalışmalarına devam edecek.