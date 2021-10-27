Reklamı Kapat
27 Eki 2021 - 17:19- Gündem G: 27 Eki 2021 - 17:21

İzmit Belediyesi, buğday desteği verdiği çiftçilere  gübre desteği de verecek

Üreten belediye İzmit Belediyesi, buğday desteği verdiği çiftçilere yerel buğdayın gelişimini sağlamak ve verimini arttırmak amacıyla hibe gübre desteği de verecek

İzmit Belediyesi, buğday desteği verdiği çiftçilere  gübre desteği de verecek mask

Artan maliyetlere karşı çiftçisine destek veren İzmit Belediyesi, Yerel Buğday Deneme Projesi kapsamında öne çıkan Nusrat cinsi buğday tohumunun dağıtımlarını gerçekleştirdi. İzmit Belediyesi, 438 çiftçiye dağıtımı gerçekleştirilen yerel buğdayın gelişimini sağlamak, verimini arttırmak ve üreticilere katkıda bulunmak amacıyla şimdi de çiftçiye gübre desteği verecek. 


ÜRETİCİLERİN YÜKÜNÜ HAFİFLETECEK


Pandemi sürecinden ve ekonomik koşullardan dolayı büyük sıkıntı çeken çiftçileri her daim destekleyen İzmit Belediyesi, gübre desteği ile bir yandan verimliliği arttırırken bir yandan da üreticilerin yükünü hafifletecek. Ülkenin temel taşı olan çiftçilerin her zaman yanında olan İzmit Belediyesi, tarımsal üretimin artması adına çalışmalarına devam edecek.
# İzmit belediyesi
# İZMİT BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
İzmitli çocuklar Cumhuriyet Bayramı’nı  sporla ve sanatla kutlayacak mask
İzmitli çocuklar Cumhuriyet Bayramı’nı  sporla ve sanatla kutlayacak
İzmit’te bayram coşkusu  Cumhuriyet Parkı’nda başlayacak mask
İzmit’te bayram coşkusu  Cumhuriyet Parkı’nda başlayacak
İzmit Belediyesi çiftçiler için makine parkı kuracak mask
İzmit Belediyesi çiftçiler için makine parkı kuracak
Akarca Mahalle Muhtarı Yılmaz’dan İzmit Belediyesine teşekkür mask
Akarca Mahalle Muhtarı Yılmaz’dan İzmit Belediyesine teşekkür
Ordulular Derneği'nde tartışmalar büyüyor! Belediyeden belgeli cevap mask
Ordulular Derneği'nde tartışmalar büyüyor! Belediyeden belgeli cevap
İzmit Çınar Kadın Kooperatifi sınırları aşmaya devam ediyor mask
İzmit Çınar Kadın Kooperatifi sınırları aşmaya devam ediyor
Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi rengârenk oluyor mask
Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi rengârenk oluyor
Hürriyet, Fethiye Caddesi Projesi için Palmet Grup Başkanı Sönmez ile bir araya geldi mask
Hürriyet, Fethiye Caddesi Projesi için Palmet Grup Başkanı Sönmez ile bir araya geldi
İzmit Sanat Akademisi öğrencileri,  ses kayıt ve stüdyo deneyimi yaşayacaklar mask
İzmit Sanat Akademisi öğrencileri,  ses kayıt ve stüdyo deneyimi yaşayacaklar
Engelsiz Cafe’de anlamlı toplantı mask
Engelsiz Cafe’de anlamlı toplantı

27 Eki 2021 - 17:19 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.352.404 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmitli çocuklar Cumhuriyet Bayramı’nı  sporla ve sanatla kutlayacak mask
İzmitli çocuklar Cumhuriyet Bayramı’nı  sporla ve sanatla kutlayacak
İzmit’te bayram coşkusu  Cumhuriyet Parkı’nda başlayacak mask
İzmit’te bayram coşkusu  Cumhuriyet Parkı’nda başlayacak
İzmit’te bayram coşkusu  Cumhuriyet Parkı’nda başlayacak mask
İzmit’te bayram coşkusu  Cumhuriyet Parkı’nda başlayacak
İzmit Belediyesi çiftçiler için makine parkı kuracak mask
İzmit Belediyesi çiftçiler için makine parkı kuracak
İzmit Belediyesi, buğday desteği verdiği çiftçilere  gübre desteği de verecek mask
İzmit Belediyesi, buğday desteği verdiği çiftçilere  gübre desteği de verecek
Büyüleyen Hediyelerin Adresi Endorfia mask
Büyüleyen Hediyelerin Adresi Endorfia
Anket İzmit Yürüyüş Yolu yıl sonunda bitecek mi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL