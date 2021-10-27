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27 Eki 2021 - 18:04- Gündem G: 27 Eki 2021 - 18:08

İzmit Belediyesi geçici süreli marangoz alacak

İzmit Belediyesi iştiraki BEKAŞ bünyesinde görevlendirmek üzere geçici süreli (5 ay 29 gün) istihdam edilmek üzere marangoz alımı yapacağını açıkladı.

İzmit Belediyesi geçici süreli marangoz alacak mask

İzmit Belediyesi, belediye iştiraklerinden olan BEKAŞ bünyesinde geçici süreli (5 ay 29 gün) istihdam edilmek üzere marangoz alımı yapacak. Geçici süreli marangoz alımı için başvurular 28 Ekim – 5 Kasım 2021 tarihleri arasında sadece kariyer.izmit.bel.tr adresi üzerinden yapılabilecek. 

İZMİT’İ ÇOK SEVEN ÇALIŞMA ARKADAŞLARI ARIYORUZ

İzmit Belediyesinin kariyer sitesi olan kariyer.izmit.bel.tr adresinde “İzmit’i çok seven” ve “gülümseyen” çalışmaları arkadaşları arıyoruz ifadelerinin yer aldığı ilanda “işe alınacak geçici personellerin tercihen Meslek Liselerinin Mobilya ve İç Mekân Tasarım Alanı bölümlerinden mezun olması veya Mesleki Eğitim Merkezlerinin Marangoz ustası sertifikasına sahip olması şartlarının arandığı vurgulandı.


MÜRACAAT KOŞULLARI

•En az ilkokul mezunu; (Tercihen Meslek Liselerinin Mobilya ve İç Mekân Tasarım Alanı bölümlerinden mezun veya Mesleki Eğitim Merkezlerinin Marangoz ustası sertifikasına sahip),
•İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına göre MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) sertifikasına sahip,
•Mobilya yapım alanında tecrübeli,
Proje ve teknik resim okuyabilen,
•Konusunda en az 2 (iki) yıl deneyimli,
•Erkek adaylar için, askerlik hizmetini tamamlamış,
•Tercihen 20-45 yaş arasında,
•Adli sicil kaydı bulunmayan,
•Tercihen en az “B” sınıfı sürücü belgesi sahibi ve aktif olarak araç kullanabilen,
•Daha önce çalıştığı işyerlerinden disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmamak,
•Yoğun iş temposu ve esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, ekip çalışmasına uyumlu,
•Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek zihinsel / bedensel engeli veya sağlık problemi/kronik rahatsızlığı bulunmamak,
•Planlı ve programlı çalışma becerilerine sahip,
•İzmit sınırları içerisinde ikamet etmek, 


BAŞVURUDA GÖNDERİLECEK BELGELER

•Diploma veya mezuniyet belgesi
•Adli Sicil Kaydı
•İkametgâh
•Mesleki Yeterlilik Belgesi
•İş Tecrübelerini içeren fotoğraflı özgeçmiş


NOT: Başvurular sadece kariyer.izmit.bel.tr adresine yapılacak olup yukarıda belirtilen belgeler başvuru sırasında eklenecektir.

BEKAŞ İLETİŞİM: İstihdam Birimi iletişim: 0262 318 00 00 ( Dahili: 1438/1439/1440/1441 )

# İzmit belediyesi, proje, sağlık, eğitim

27 Eki 2021 - 18:04 - Gündem

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