İzmit Belediyesi çiftçiler için makine parkı kuracak

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in üreten kent İzmit vizyonuyla tarımsal kalkınma çalışmaları devam ediyor. Üreticileri tarım konusunda desteklemek, üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi, İzmit Ziraat Odası işbirliğiyle çiftçilerin kullanımına yönelik makine parkı kurulması için harekete geçti.



ÇİFTÇİ İÇİN BİR PROJE DAHA

İklim şartlarından dolayı üreticilerin zamanında hasat ve harmanı yapamamasından dolayı ürün kaybı yaşandığını tespit eden İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ve İzmit Ziraat Odası çiftçiler için desteklerine bir yenisini daha ekliyor. Zor şartlar altında tarımı sürdürülebilir kılmak, iş gücü giderlerini azaltmak ve verimliliği arttırmanın makine gücü ile mümkün kılınacağı bilinciyle harekete geçen ekipler, makine parkı kurulması için çalışmalarına başladı.