İzmit Belediyesi çiftçiler için makine parkı kuracak

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in üreten kent İzmit vizyonuyla tarımsal kalkınma çalışmaları devam ediyor. Üreticileri tarım konusunda desteklemek, üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi, İzmit Ziraat Odası işbirliğiyle çiftçilerin kullanımına yönelik makine parkı kurulması için harekete geçti.
ÇİFTÇİ İÇİN BİR PROJE DAHA
İklim şartlarından dolayı üreticilerin zamanında hasat ve harmanı yapamamasından dolayı ürün kaybı yaşandığını tespit eden İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ve İzmit Ziraat Odası çiftçiler için desteklerine bir yenisini daha ekliyor. Zor şartlar altında tarımı sürdürülebilir kılmak, iş gücü giderlerini azaltmak ve verimliliği arttırmanın makine gücü ile mümkün kılınacağı bilinciyle harekete geçen ekipler, makine parkı kurulması için çalışmalarına başladı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.