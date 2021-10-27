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27 Eki 2021 - 21:10- Gündem G: 27 Eki 2021 - 21:12

İzmit’te bayram coşkusu  Cumhuriyet Parkı’nda başlayacak

İzmit Belediyesi, Cumhuriyet’imizin kuruluşunun 98’inci yıl dönümü etkinliklerine 28 Ekim Perşembe günü Cumhuriyet Parkı’nda düzenlenecek birbirinden renkli etkinliklerle başlayacak

İzmit’te bayram coşkusu  Cumhuriyet Parkı’nda başlayacak mask

İzmit Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda bayram coşkusunu İzmitlilerle birlikte kutlamaya hazırlanıyor. Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi’nde başlayan Atatürk Fotoğrafları Sergisinin ardından 28 Ekim’de gün boyu devam edecek olan birbirinden renkli etkinliklerle bayram coşkusu kentin göbeği olan Cumhuriyet Parkı’nda devam edecek. 


İZMİTLİLER KEYİFLİ BİR AKŞAM GEÇİRECEK

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında 28 Ekim Perşembe günü Cumhuriyet Parkı Amfi Tiyatro’da 16.00 – 18.00 saatleri arasında İzmit Belediyesi Bando Dinletisi ve Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu Performansı yer alacak. Programın devamında Koro Şefi Eğitmen ve Müzisyen Ersan Çelik eşliğinde Sanat Akademisi Müzik Bölümü Kursiyerlerinin Cumhuriyet Temalı Çocuk Korosu sahne alacak. 


MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDE İZMİT

Koronun ardından sahneye çıkacak olan Grup Makedonska, mini konseri ile vatandaşlara keyifli bir akşam yaşatacak. Konser ve dinletilerin ardından Cumhuriyet Parkı Amfi Tiyatro’da 18.00 – 19.30 saatleri arasında Doç. Dr. Esma Torun Çelik ile Milli Mücadele Dönemi İzmit ve Atatürk konulu söyleşi gerçekleşecek. Söyleşide Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün İzmit ziyaretleri ve Kurtuluş Savaşı döneminde İzmit ahvali hakkında konuşulacak.
# İzmit belediyesi, Mustafa, çocuk

27 Eki 2021 - 21:10 - Gündem

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