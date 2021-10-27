İzmitli çocuklar Cumhuriyet Bayramı’nı  sporla ve sanatla kutlayacak

İzmit Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında birbirinden renkli ve anlamlı etkinliklere imza atacak. Söyleşiler, sergiler, müzik dinletileri ve konserlerin yanı sıra çocukların bayramı doyasıya kutlamalarını isteyen İzmit Belediyesi yüzme yarışması ve tenis turnuvası düzenleyecek.
SPORA TEŞVİK
İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü öncülüğünde çocukları spora teşvik etmek amacıyla 28 Ekim Perşembe günü İzmit Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzunda 14.00 – 17.00 saatleri arasında 9-10 Yaş Teşvik Yüzme Yarışları düzenlenecek. Yarışmanın ardından dereceye girenlere ödülleri takdim edilecek. Ayrıca 29 Ekim Cuma günü Armada Kent Sitesi Teniz Kortlarında 09.00 – 15.00 saatleri arasında 8-9-10 Yaş Teşvik Tenis Turnuvası yapılacak.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.