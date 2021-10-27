Reklamı Kapat
27 Eki 2021 - 21:12- Gündem G: 27 Eki 2021 - 21:15

İzmitli çocuklar Cumhuriyet Bayramı’nı  sporla ve sanatla kutlayacak

İzmit Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında hem çocukların bayramı doyasıya kutlaması hem de spora teşvik etmek amacıyla yarışmalar düzenleyecek

İzmitli çocuklar Cumhuriyet Bayramı’nı  sporla ve sanatla kutlayacak mask

İzmit Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında birbirinden renkli ve anlamlı etkinliklere imza atacak. Söyleşiler, sergiler, müzik dinletileri ve konserlerin yanı sıra çocukların bayramı doyasıya kutlamalarını isteyen İzmit Belediyesi yüzme yarışması ve tenis turnuvası düzenleyecek. 


SPORA TEŞVİK
İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü öncülüğünde çocukları spora teşvik etmek amacıyla 28 Ekim Perşembe günü İzmit Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzunda 14.00 – 17.00 saatleri arasında 9-10 Yaş Teşvik Yüzme Yarışları düzenlenecek. Yarışmanın ardından dereceye girenlere ödülleri takdim edilecek. Ayrıca 29 Ekim Cuma günü Armada Kent Sitesi Teniz Kortlarında 09.00 – 15.00 saatleri arasında 8-9-10 Yaş Teşvik Tenis Turnuvası yapılacak.
# İzmit belediyesi
# İZMİT BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
İzmit’te bayram coşkusu  Cumhuriyet Parkı’nda başlayacak mask
İzmit’te bayram coşkusu  Cumhuriyet Parkı’nda başlayacak
İzmit Belediyesi çiftçiler için makine parkı kuracak mask
İzmit Belediyesi çiftçiler için makine parkı kuracak
İzmit Belediyesi, buğday desteği verdiği çiftçilere  gübre desteği de verecek mask
İzmit Belediyesi, buğday desteği verdiği çiftçilere  gübre desteği de verecek
Akarca Mahalle Muhtarı Yılmaz’dan İzmit Belediyesine teşekkür mask
Akarca Mahalle Muhtarı Yılmaz’dan İzmit Belediyesine teşekkür
Ordulular Derneği'nde tartışmalar büyüyor! Belediyeden belgeli cevap mask
Ordulular Derneği'nde tartışmalar büyüyor! Belediyeden belgeli cevap
İzmit Çınar Kadın Kooperatifi sınırları aşmaya devam ediyor mask
İzmit Çınar Kadın Kooperatifi sınırları aşmaya devam ediyor
Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi rengârenk oluyor mask
Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi rengârenk oluyor
Hürriyet, Fethiye Caddesi Projesi için Palmet Grup Başkanı Sönmez ile bir araya geldi mask
Hürriyet, Fethiye Caddesi Projesi için Palmet Grup Başkanı Sönmez ile bir araya geldi
İzmit Sanat Akademisi öğrencileri,  ses kayıt ve stüdyo deneyimi yaşayacaklar mask
İzmit Sanat Akademisi öğrencileri,  ses kayıt ve stüdyo deneyimi yaşayacaklar
Engelsiz Cafe’de anlamlı toplantı mask
Engelsiz Cafe’de anlamlı toplantı

27 Eki 2021 - 21:12 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.352.404 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmit’te bayram coşkusu  Cumhuriyet Parkı’nda başlayacak mask
İzmit’te bayram coşkusu  Cumhuriyet Parkı’nda başlayacak
İzmit’te bayram coşkusu  Cumhuriyet Parkı’nda başlayacak mask
İzmit’te bayram coşkusu  Cumhuriyet Parkı’nda başlayacak
İzmit Belediyesi çiftçiler için makine parkı kuracak mask
İzmit Belediyesi çiftçiler için makine parkı kuracak
İzmit Belediyesi, buğday desteği verdiği çiftçilere  gübre desteği de verecek mask
İzmit Belediyesi, buğday desteği verdiği çiftçilere  gübre desteği de verecek
Büyüleyen Hediyelerin Adresi Endorfia mask
Büyüleyen Hediyelerin Adresi Endorfia
SEDAŞ ’tan Düzce için 55 milyon TL’lik yatırım faaliyeti mask
SEDAŞ ’tan Düzce için 55 milyon TL’lik yatırım faaliyeti
Anket İzmit Yürüyüş Yolu yıl sonunda bitecek mi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL