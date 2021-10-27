27 Eki 2021 - 21:12- Gündem

İzmitli çocuklar Cumhuriyet Bayramı’nı sporla ve sanatla kutlayacak

İzmit Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında hem çocukların bayramı doyasıya kutlaması hem de spora teşvik etmek amacıyla yarışmalar düzenleyecek