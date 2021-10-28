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28 Eki 2021 - 09:23- Asayiş G: 28 Eki 2021 - 10:20

Sevgilisini öldürdü, cesetle emniyete gitti

Gölcük'te bir şahıs aralarında çıkan tartışma sonrası A.A. isimli şahıs Seyhan Gözer'i öldürdükten sonra cesetle birlikte emniyete giderek teslim oldu.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Sevgilisini öldürdü, cesetle emniyete gitti mask

Olay, Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sabah saatlerinden meydana geldi. İddiaya göre, Seyhan Gözer'i öldüren A.A., daha sonra cesedi ticari taksi içerisine koyarak, emniyet müdürlüğünün bahçesine bıraktı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri taksi içerisindeki kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, zanlı ise gözaltına alındı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Ayrıntılar gelecek...
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28 Eki 2021 - 09:23 Kocaeli/ Gölcük- Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Başiskeleli - Durdurun bu canice cinayetleri,idam şart idam,,

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 28 Ekim 09:57

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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