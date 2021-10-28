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28 Eki 2021 - 09:37- Gündem G: 28 Eki 2021 - 09:39

İzmitliler Çınar Halk Market’i çok sevdi

Doğal ürünleri aracısız bir şekilde vatandaşlarla buluşturan İzmit Belediyesi Çınar Halk Market’i İzmitliler çok sevdi
İzmitliler Çınar Halk Market’i çok sevdi mask

Sosyal belediyecilik anlayışıyla İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilen Çınar Halk Market’te doğal ürünler aracısız olarak vatandaşla buluşmaya devam ediyor. Yerli üreticiye destek vererek doğal ve ekonomik ürünleri aracı olmadan vatandaşlara ulaştıran Çınar Halk Market İzmitliler tarafından yoğun ilgi görüyor. 

DOĞAL ÜRÜNLER

Yerel üreticiler ve kooperatifler tarafından üretilen doğal ürünlerin yer aldığı Çınar Halk Market’te; Güdül Leblebisi, elma kurusu, cevizli pestil, soğan otu, nane, tane sumak, kuru bakliyat, elma sirkesi, üzüm sirkesi, kantaron yağı, sızma zeytinyağı, erişte çeşitleri, tarhana çeşitleri, katkısız salça, peynir çeşitleri, zeytin çeşitleri, reçel çeşitleri, et ürünleri gibi çok sayıda doğal ve ekonomik ürün alıcılarını bekliyor.
# İzmit belediyesi

28 Eki 2021 - 09:37 - Gündem

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