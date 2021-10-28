İzmitliler Çınar Halk Market’i çok sevdi

Sosyal belediyecilik anlayışıyla İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilen Çınar Halk Market’te doğal ürünler aracısız olarak vatandaşla buluşmaya devam ediyor. Yerli üreticiye destek vererek doğal ve ekonomik ürünleri aracı olmadan vatandaşlara ulaştıran Çınar Halk Market İzmitliler tarafından yoğun ilgi görüyor.
DOĞAL ÜRÜNLER
Yerel üreticiler ve kooperatifler tarafından üretilen doğal ürünlerin yer aldığı Çınar Halk Market’te; Güdül Leblebisi, elma kurusu, cevizli pestil, soğan otu, nane, tane sumak, kuru bakliyat, elma sirkesi, üzüm sirkesi, kantaron yağı, sızma zeytinyağı, erişte çeşitleri, tarhana çeşitleri, katkısız salça, peynir çeşitleri, zeytin çeşitleri, reçel çeşitleri, et ürünleri gibi çok sayıda doğal ve ekonomik ürün alıcılarını bekliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.