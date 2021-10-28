İzmitliler Çınar Halk Market’i çok sevdi

Sosyal belediyecilik anlayışıyla İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilen Çınar Halk Market’te doğal ürünler aracısız olarak vatandaşla buluşmaya devam ediyor. Yerli üreticiye destek vererek doğal ve ekonomik ürünleri aracı olmadan vatandaşlara ulaştıran Çınar Halk Market İzmitliler tarafından yoğun ilgi görüyor.

DOĞAL ÜRÜNLER

Yerel üreticiler ve kooperatifler tarafından üretilen doğal ürünlerin yer aldığı Çınar Halk Market’te; Güdül Leblebisi, elma kurusu, cevizli pestil, soğan otu, nane, tane sumak, kuru bakliyat, elma sirkesi, üzüm sirkesi, kantaron yağı, sızma zeytinyağı, erişte çeşitleri, tarhana çeşitleri, katkısız salça, peynir çeşitleri, zeytin çeşitleri, reçel çeşitleri, et ürünleri gibi çok sayıda doğal ve ekonomik ürün alıcılarını bekliyor.