Başiskele’de Temizlik Ön Planda  

Belediye ekipleri, ilçenin dört bir tarafında temizlik işlerini aralıksız sürdürürken evsel atık ve geri dönüşüm konteynerlerinin bakım onarım çalışmalarını ve kentte ulaşımın aksamaması için konteynerlere özel cep alanlar oluşturuyor.
KONTEYNERLERE DEVAMLI STERİLİZASYON VE BAKIM ONARIM
Vatandaşların kötü kokudan ve görüntü kirliliğinden rahatsız olmadan sağlıklı bir ortamda yaşayabilmesi adına sokak ve caddelerde yer alan evsel atık ve geri dönüşüm konteynerleri düzenli olarak çöp konteyneri yıkama ve dezenfekte araçlarıyla yıkanıp sterilizasyon işleminden geçirilirken, bir yandan da eskimiş ve yıpranmış konteynerler mobil ekiplerce yerinde tamir ediliyor. Paslanmış boyası dökülmüş konteynerler yeniden boyanıyor, tekerlekleri tamir ediliyor ve estetik bir görünüm kazandırılıyor.
KONTEYNERLERE ÖZEL CEP ALANLAR
Konteynerlerin bakımlarını ve yıkama işlemlerini bulundukları yerde gerçekleştiren ekipler, ayrıca trafik için tehlike arz etmemesi adına konteynerleri oluşturulan cep alanlarına yerleştiriyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.