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28 Eki 2021 - 09:47- Gündem G: 28 Eki 2021 - 09:49

Başiskele’de Temizlik Ön Planda  

Başiskele Belediyesi, “Mavi Yeşil Temiz Başiskele” sloganıyla temizlik işlerini ön planda tutarak vatandaşlara daha yaşanabilir bir kent ortamı sunmaya devam ediyor.  

Başiskele’de Temizlik Ön Planda   mask

Belediye ekipleri, ilçenin dört bir tarafında temizlik işlerini aralıksız sürdürürken evsel atık ve geri dönüşüm konteynerlerinin bakım onarım çalışmalarını ve kentte ulaşımın aksamaması için konteynerlere özel cep alanlar oluşturuyor.

 

KONTEYNERLERE DEVAMLI STERİLİZASYON VE BAKIM ONARIM

 

Vatandaşların kötü kokudan ve görüntü kirliliğinden rahatsız olmadan sağlıklı bir ortamda yaşayabilmesi adına sokak ve caddelerde yer alan evsel atık ve geri dönüşüm konteynerleri düzenli olarak çöp konteyneri yıkama ve dezenfekte araçlarıyla yıkanıp sterilizasyon işleminden geçirilirken, bir yandan da eskimiş ve yıpranmış konteynerler mobil ekiplerce yerinde tamir ediliyor. Paslanmış boyası dökülmüş konteynerler yeniden boyanıyor, tekerlekleri tamir ediliyor ve estetik bir görünüm kazandırılıyor. 

 

KONTEYNERLERE ÖZEL CEP ALANLAR

 

Konteynerlerin bakımlarını ve yıkama işlemlerini bulundukları yerde gerçekleştiren ekipler, ayrıca trafik için tehlike arz etmemesi adına konteynerleri oluşturulan cep alanlarına yerleştiriyor.

# Sokak

28 Eki 2021 - 09:47 - Gündem

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