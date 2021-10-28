29 Ekim’de gençlere armağan

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün ilçe gençliğine armağanı olan Fatih Sultan Gençlik ve Spor Merkezi, son derece anlamlı bir günde Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yılında açılıyor. 29 Ekim Cuma günü saat 14:00’de gerçekleşecek açılış töreni ile Derinceliler yeni bir spor ve eğitim kompleksine daha kavuşmuş olacak

BAŞKAN AYGÜN’DEN GENÇLERE ARMAĞAN

Çocuklara ve gençlere yönelik projelere özel önem veren Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Gençlik ve Spor Merkezleri projelerini bir bir hizmete sunuyor. Yarınlarımızın teminatı olan çocuklar ve gençlere yönelik ilçe genelinde yapılan projelerden biri daha tamamlandı ve açılış için hazır. Geçtiğimiz yıl Dumlupınar Mahallesi’nde faaliyete başlayan Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi’nin ardından ilçedeki ikinci merkez Fatih Sultan Mahallesi’ne inşa edildi. Başkan Aygün’ün çocuklara ve gençlere armağanı olan Fatih Sultan Gençlik ve Spor Merkezi, çok anlamlı bir günde Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yıl dönümünde faaliyete açılıyor.

ÇOK AMAÇLI EĞİTİM VE SPOR KOMPLEKSİ

Fatih Sultan Mahallesi, Engin Caddesi, Murat Sokak adresine inşa edilen Gençlik ve Spor Merkezi’nin açılışı için düzenlenecek tören 29 Ekim Cuma günü saat 14:00’de gerçekleşecek. Yaklaşık 3 bin metrekarelik alana inşa edilen Fatih Sultan Gençlik ve Spor Merkezi, başta bölge sakinleri olmak üzere tüm ilçe gençliğine hitap edecek. Gençlik ve Spor Merkezi bünyesinde kütüphane, derslikler, özel ders çalışma odaları, bilgisayar odasının bulunduğu 2 katlı gençlik merkezi, açık futbol sahası, fitness grubu ve çocuklar için yaş gruplarına göre oyun alanları yer alıyor. Alanında uzman isimlerin görev alacağı merkezde eğitim alacak çocuklar ve gençler, burada spordan eğitime kadar diledikleri tüm hizmetlere ulaşabilecek.

BAŞKAN AYGÜN’DEN 29 EKİM KUTLAMASI

Tüm vatandaşları Fatih Sultan Gençlik ve Spor Merkezi’nin açılış törenine davet eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, “Geleceğimizin teminatı gençlerimiz için inşa ettiğimiz bir projemizi daha hizmete sunacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 29 Ekim Cuma günü saat 14:00’de gerçekleştireceğimiz açılış törenine tüm vatandaşlarımızı bekliyorum. Cumhuriyet Bayramı’mızın 98. yılında bu coşkuyu inşallah açılışımızla bir kez daha yaşamış olacağız” dedi. Başta Derinceliler olmak üzere tüm vatandaşların Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik eden Başkan Aygün, “Bu vesileyle Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun” dedi.