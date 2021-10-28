İzmit Duman konserine hazırlanıyor

İzmit Belediyesi Cumhuriyet’imizin kuruluşunun 98’inci yıldönümünü coşkulu bir şekilde İzmitlilerle birlikte kutlayacak. Dolu dolu geçecek program ünlü rock müzik grubu Duman konseriyle taçlanacak. Duman, en sevilen şarkılarını 29 Ekim Cuma akşamı Fuar içi Güneş Sahnesi’nde saat 20.30’da İzmitlilerle birlikte seslendirecek. İzmitli vatandaşlar Duman konseri için heyecanlı bir bekleyiş içerisindeler. Oldukça geniş katılımın olacağı konserde binlerce İzmitli doyasıya eğlenecek.



İZMİTLİLER DUMAN’LA COŞACAK

İzmitliler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu İzmit Fuar Güneş Sahnesi’nde saat 20.30’da ‘Duman’ konseriyle yaşayacak. ‘Senden daha güzel’, ‘Seni Kendime Sakladım’, ‘Helal Olsun’ ‘Eski Köprünün Altında’ gibi birçok meşhur şarkıyı İzmitlilerle birlikte seslendirecek olan Duman grubu ile bayram coşkusu doruklara çıkacak.