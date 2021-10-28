Sağlık çalışanları toplu taşımadan ücretsiz yararlanacak

Sağlık çalışanlarına tanınan ücretsiz toplu taşıma hakkında süre yılsonuna kadar uzatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı karara göre, sağlık çalışanlarına koronavirüs salgınının önlenmesi kapsamında ücretsiz toplu taşıma araçlarını kullanma hakkının 31 Aralık tarihine kazar uzatıldığı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, yeni tip corona virüs ( Covid-19) salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, ilgili belediye tarafından karar verilmesi şartıyla belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden, Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden 31 Aralık 2021’e kadar ücretsiz yararlanabilecek.
Söz konusu karar, 1 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.