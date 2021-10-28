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28 Eki 2021 - 09:54- Gündem G: 28 Eki 2021 - 10:01

Sağlık çalışanları toplu taşımadan ücretsiz yararlanacak

Koronavirüs pandemisiyle mücadele kapsamında büyük özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla yılsonuna kadar toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanma hakkı verildi.
Sağlık çalışanları toplu taşımadan ücretsiz yararlanacak mask

Sağlık çalışanlarına tanınan ücretsiz toplu taşıma hakkında süre yılsonuna kadar uzatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı karara göre, sağlık çalışanlarına koronavirüs salgınının önlenmesi kapsamında ücretsiz toplu taşıma araçlarını kullanma hakkının 31 Aralık tarihine kazar uzatıldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, yeni tip corona virüs ( Covid-19) salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, ilgili belediye tarafından karar verilmesi şartıyla belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden, Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden 31 Aralık 2021’e kadar ücretsiz yararlanabilecek.

Söz konusu karar, 1 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

# sağlık, covid-19, koronavirüs

28 Eki 2021 - 09:54 - Gündem

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