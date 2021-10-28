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28 Eki 2021 - 10:26- Gündem G: 28 Eki 2021 - 10:27

İzmit Belediyesi STK ve Esnaf Masası ziyaretlerini sürdürüyor

İzmit Belediyesi STK ve Esnaf  Masası Koordinatörleri Cem Serhat Dayanç, Birol Sağlam ve Nurullah Özer Kocaeli Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Faruk Demir’i ve İKM Başkanı Murat Öztürk’ü makamında ziyaret etti

İzmit Belediyesi STK ve Esnaf Masası ziyaretlerini sürdürüyor mask

Kısa bir süre önce kurulan ve çalışmalarına hızlı bir şekilde devam eden İzmit Belediyesi STK ve Esnaf Masası ziyaret programları gerçekleştiriyor. İzmit Belediyesi STK ve Esnaf Masası Koordinatörleri Cem Serhat Dayanç, Birol Sağlam ve Nurullah Özer Kocaeli Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Faruk Demir’i ve İzmit Kent Merkezi Ticari Dayanışma Derneği (İKM) Başkanı Murat Öztürk’ü makamında ziyarette bulundu. 


BİLGİ PAYLAŞIMINDA BULUNULDU

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret programında kentimizin ve esnaflarımızın sorunları üzerine karşılıklı bilgi paylaşımında bulunarak çözüm önerileri değerlendirildi. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Kocaeli Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Faruk Demir ve İKM Başkanı Murat Öztürk İzmit Belediyesi STK ve Esnaf Masası Koordinatörlerine çalışmalarında başarılar diledi.
# İzmit belediyesi
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28 Eki 2021 - 10:26 - Gündem

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