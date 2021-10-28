Büyükakın: Geleceğin dünyasının kodlarını Kocaelili gençlerimiz yazacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin 98. yılında Cumhuriyetimizin emanetçileri gençlerimize 98 adet Robotik Kodlama Atölyesi inşa etti. Kocaeli Kongre Merkezi’nde yapılan tanıtımda KODELİ Projesi kapsamında yapılan 98. Robotik Kodlama Atölyesi, gençlerimize armağan edildi. Programda Cumhuriyet Kupası Drone Yarışları da düzenlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın programda yaptığı konuşmada, ‘’Kocaeli gençliğine sonsuz güveniyoruz. Geleceğin dünyasını, geleceğin Türkiye’sini sizler inşa edeceksiniz. Yarının dünyasının kodlarını Kocaelili gençlerimiz yazacak’’ dedi.

PROTOKOLÜN KATILIMIYLA YAPILDI

Dünyanın yeni dili KODELİ tanıtım programına Başkan Büyükakın’ın yanı sıra Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, BBP İl Başkanı Remzi Kaya, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım, Büyükşehir Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcıları Sadık Uysal, Hasan Aydınlık, Gökmen Mengüç, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünden Gültekin Kekeçoğlu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

‘’EN MUTLU HİZMET GENÇLERİMİZE VE ÇOCUKLARIMIZA YAPILANDIR’’

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının hep bir ağızdan okunmasıyla başlayan programda ilk olarak KODELİ projesiyle ilgili hazırlanan film gösterildi. Tanıtıma özel sahne gösterilerinin de yer aldığı programda gelişen teknolojinin tüm imkanları kullanıldı. Programa katılanlar tarafından beğeniyle takip edilen tanıtım programında söz alan Başkan Büyükakın, kendisinin de bir eğitimci olduğu vurgusunu yaptı. Başkan Büyükakın, ‘’Çok kıymetli öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bugün yine çok mutlu bir program için bir aradayız. Kentin mutlu olması için yollar, köprüler yapıyoruz, gönüllere köprüler kuruyoruz ama en çok keyif aldığım şey gençlere ve çocuklara dair yapılan hizmetlerle sosyal hizmetlerimizdir, bunlar beni çok mutlu ediyor’’ ifadesini kullandı.

‘’GELECEK BİN YILI HEDEFLİYORUZ’’

‘’Biz aslında yarınlar için, gençlerimiz için çalışıyoruz’’ diyen Başkan Büyükakın, sözlerine şöyle devam etti; ‘’Kim, ne zaman, nasıl sorularını sorarız ama beni en çok niçin sorusu mutlu eder. Neyi niçin yaptığınızı bildiğiniz taktirde yol haritanızı çizmiş, hedefinize ulaşmış olursunuz. Geçen yıl 97, bu yıl 98 robotik atölyemizi tamamladık. Seneye 99 ve 2023’te yani Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 okulumuzda daha olmak üzere tüm okullarımızda robotik kodlama sınıfları kurulmuş olacak. Dünya tarihine baktığımızda temelde gördüğümüz şey şudur; teknoloji beraberinde insanın nasıl yaşadığını da gösteriyor. Tarım toplumlarında da bir tarım teknolojisi vardı. Geçmişte ilkel aletler kullanılmış, buharın gücünün keşfedilmesiyle kol gücü yerini makineleşmeye bırakmıştır. Kol gücünün yerini makineler almış, fabrikalar kurulmuş, verimli arazilerin etrafında şehirler kurulmuştur. Şehirleşme işte böyle başlamıştır. Size bin yılı 10 dakikada özetliyorum. Gelecek bin yılı hedefliyorsanız, o zaman dünyanın nereden gelip nereye gittiğini, buna yön verenin teknoloji olduğunu, onu icat edenin de insan aklı olduğunu bilmeniz gerekiyor, bunu yakalayanlar güçlü bir devlet oluyor, ıskalayanlar ise tarihte kayboluyor. Bilimsel akılla yetişmiş, teknoloji üreten medeniyetler işte böyle inşa ediliyor.’’

‘’İLK BİLGİSAYARIMI ALDIĞIMDA EKRANI MASANIN YARISI KADARDI’’

Buhar gücüyle beraber dünyada endüstri 1.0 sürecine girildiği bilgisini veren Başkan Büyükakın, salondakilerin ilgiyle dinlediği konuşmasında şunları söyledi; ‘’Teknoloji 1.0 ile birlikte yeni bir yaşam başlamış, yeni bir mimari ortaya çıkmış, teknoloji şehirlere ve insanların yaşam biçimine de şekil vermiş. Aynı şekilde eğitim şekil değiştirmiş. Eskiden bireysel eğitimler verilirken, okullarda öğretmenlerle yaygın eğitim başlamış. Elektriği buharın yerine koyduğumuzda endüstri 2.0 olmuş ve yaşam biçimimiz yine değişmiş. Ford, otomobil fabrikasında T üretim bandını geliştirmiş ve standart işi standart zamanda yapan işçilere ihtiyaç olmuş. Buna göre eğitim okulları açılmış. İnsanlar çalışmaya başladıkça, kazandıkça, tatillere, gezilere gitmişler, böylece turizm gelişmiş. İlk bilgisayarın atası transistörlü radyodur. 70’li yıllardaki ilk bilgisayarın ardından ben ilk bilgisayarımı 93’te KOÜ’de araştırma görevlisi olduğumda aldım. İlk aldığım bilgisayarın hard diski 80 megabayt, remi 4 megabayt idi. Ekranı masanın yarısını dolduruyordu.’’

‘’ATATÜRK’ÜN MUASIR MEDENİYETLER HEDEFİNE BÖYLE ULAŞACAĞIZ’’

‘’Sonra teknoloji hızla ilerledi. Eskiden internete bağlanmak çok zordu belli yaşın üzerindekiler beni anlar, ama gençler o günleri yaşamadı. Son 25 yılda tüm zamanlardan çok daha hızlı gelişiyor teknoloji. Yani aslında muhteşem şeyler oluyor dünyada. Teknolojinin hayatı değiştirmesi çok hızlı bir şekilde gelişti. Eskiden bir araba üretip herkese aynı arabayı verirdik, şimdi bunda bile birden fazla seçenek var. Bilgisayarla başlayan safhaya endüstri 3.0 diyoruz. Endüstri 4.0’da ise geçen gün bir otomobil fabrikasında gördüm içeride yüzlerce robot çalışıyordu ama onları insanlar yönetiyordu. Artık insanların yaptığı işler de değişmeye başlayacak. Bugün meslek olmayan işler yarının mesleği olacak. Teknolojiyi doğru takip ederseniz, bunun iyi yetişmiş insan aklının ürünü olduğunu gördüğünüzde Atatürk’ün muasır medeniyetler seviyesi hedefine nasıl ulaşacağınızı da görürsünüz. İşte KODELİ’ni bunun için yapıyoruz.’’

‘’DÜNYAYI TERSİNDEN GÖREBİLEN İNSANLARA İHTİYACIMIZ VAR’’

Şöyle bir 150 yıl önceki otomobillerle bugünü karşılaştırın. Atların çektiği arabaları göreceksiniz. Postaları atlı görevliler taşıyordu. Bugün dünyanın öteki ucuyla görüntülü görüşebiliyorsunuz. Birde 150 yıl önceki sınıflarla bugünkü sınıflara bakın. Evet, akıllı tahtalarımız var, sınıflarımızın birçok şeyi değişti ama otomobillerdeki yani teknolojideki değişimin daha çok olduğunu göreceksiniz. Şoförsüz araçlar, uçan otomobiller için çalışıyorlar. Her şey çok hızlı gelişiyor, dünya bambaşka bir yere gidiyor. Robotiğin ön plana çıktığı, nano teknolojinin ön plana çıktığı, insan beyninin modellendiği bir dünya oluşuyor. Teknoloji dünyayı bambaşka bir yer yapıyor ve çok hızlı ilerliyor. Eğer bunu kaçırırsak geleceği kaçırmış olacağız. Bu nedenle çocuklarımızı geleceğe hazırlamamız gerekiyor. Geleceğin, hatta bugünün dünyasında sınırlarla düşünmeyen, sınırları aşmak için çalışan, yenilik yapan, ters açıdan bakabilen, tersinden görebilen insanlara ihtiyaç var.’’

‘’TEKNOLOJİK DEĞİŞİME EŞLİK ETMELİYİZ’’

Belediye başkanı olarak değil, bir eğitimci olarak konuştuğunu dile getiren Başkan Büyükakın, ‘’Bilgisayarlardaki çiplerin kapasitesi arttıkça açığa çıkardığı ısı da artar. Bunu aşmak için fanlara ihtiyaç var. Ters açıdan bakan, yaratıcı düşünen bir adam çıktı ve bir teknoloji buldu. Çipi ikiye böldü

o zamana kadar bunu kimse düşünmedi. Dolayısıyla bilgisayarların ısınma sorununu aştık. Cep telefonlarınız artık 8 çekirdekli. Cep telefonlarıyla birlikte bilgisayar kullanma ihtiyacı bile neredeyse kalmadı. Biz 4.0 derken bir yerlerde 5.0 konuşuluyor. Buna yetişmemiz lazım. Bu teknolojik değişime eşlik etmeliyiz, yaratıcı, yenilikçi kafalara ihtiyacımız var. İşte KODELİ projesi, niçin sorusunun cevabını böyle buldu. Kodlama atölyeleri kurulması fikri buradan çıktı. İhtiyacı olan öğrencilerimize tablet ve bilgisayar veriyoruz ama balık vermek yerine balık tutmayı öğretmeliyiz. Biz o tabletleri yapacak gençleri yetiştirmek istiyoruz. Bizim gençlerimiz dünyanın kodlarını yazacak, işte bu kodları yazdığımızda bu kentin çocuklarının adı dünyada anılacak’’ şeklinde konuştu.

‘’GENÇLERİMİZE SONSUZ GÜVENİYORUZ’’

Teknolojiyle beraber gelecek olan varlığın ve zenginliğin yine dünya barışı ve dünya kardeşliği için kullanılması gerektiğine değinen Başkan Büyükakın, sözlerini şöyle tamamladı; ‘’Biz aynı zamanda bu zenginliği insanlığın hayrına kullanalım istiyoruz. Bu teknolojiyi geliştirdiğimizde dünyaya huzur ve barış getirebiliriz. Bu geçmişte böyleydi, gelecekte de böyle olabilir. Öğretmenlerimizden çocuklarımızı yaratıcı şekilde yetiştirmelerini bekliyoruz. Yeni medeniyetin standartlarını bu toprağın çocukları belirlesin istiyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘bir milyon yazılımcı’ vizyonu çok kıymetli. Geleceğin dünyasına bizi bu vizyon taşıyacak. Bunu biz inşa edersek, dünyaya barış, huzur ve kardeşlik getiririz. Cumhuriyetimizin 98. yıldönümü kutlu olsun. Başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Gençler size güveniyoruz, geleceğin Türkiye’sini, geleceğin dünyasını sizler inşa edeceksiniz. Geleceğin dünyasının daha güzel olması için çıktığınız yol hayırlı olsun.’’

AÇILIŞ KURDELESİNİ DRONLAR TAŞIDI

Konuşmasına Cumhuriyetimizin 98. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehitler ve gazilerimizi anarak başlayan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, ‘’Başkanımız, hem iktisatçı, hem hoca, hem vali, hem belediye başkanı olarak bize bir ufuk turu yaptı. Dijital çağı zaman kaybına fırsat vermeden yakalayabiliriz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye’nin dünyayla rekabet eden bir ülke olabilmesi için başlattığı milli teknoloji hamlesi ve ortaya koyduğu hedef büyük önem taşıyor. Birlik ve beraberliğimiz bizim için büyük değer taşıyor. Cumhuriyet Bayramımızı hep birlikte kutlamalıyız. Bir ve beraber olduğumuz sürece büyük Türkiye’yi birlikte inşa edeceğiz’’ ifadesini kullandı. Konuşmaların ardından Dilovası GEBKİM Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi ile İzmit 29 Ekim Ortaokulundaki robotik kodlama atölyelerine salondan telekonferans sistemiyle bağlantı sağlanarak, buradaki robotik kodlama atölyeleri hizmete alındı. KODELİ projesinin açılış kurdelesinin kesimi de teknolojik bir gösteriye sahne oldu. Protokol üyeleri ve kendilerine eşlik eden öğrencilerle eğitimciler dronların taşıdığı kurdeleyi kesti.

GENÇLER VE CUMHURİYET

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gençlerin kodlama, yenilikçi akıl ve içsel bilişsel zekâyla yetişmeleri için son derece önemli bir eğitim hamlesini hayata geçiriyor. Geleceğin ve vatanın emanetçilerine olan sorumluluğunun bilincinde olan Büyükşehir, Kocaeli Robotik Kodlama Atölyeleri Projesini (KODELİ) hayata geçirdi. Geleceğin anlamı olan ‘’Gençler ve Cumhuriyet’’, KODELİ projesiyle adeta taçlandırıldı. Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin 98. yılında da kentin 98 eğitimin kurumuna robotik kodlama atölyesi hediye ediyor.

BİR NESİL TABLET VE BİLGİSAYARLA YETİŞTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde Bilişim ve Robotik Kodlama süreci etap etap ilerleyerek bugünkü halini aldı. Birinci etapta bilgisayar okuryazarlığı için adımlar atıldı ve Kocaeli’de 10 yıl boyunca aralıksız “Her Öğrenciye Bir Bilgisayar Kampanyası” gerçekleştirildi. Söz konusu kampanya ile Kocaeli’de öğrenim gören yaklaşık 259 bin 6. sınıf öğrencisine bilgisayar ve tablet hediye edildi. Bir nesil kendi tablet ve bilgisayarlarıyla yetişti. Bilgisayar okur-yazarlığı tamamlandı.

ROBOTİK KODLAMA ATÖLYELERİ KURULDU

Bilgisayar Okuryazarlığı etabının tamamlanmasından ardından Bilişim ve Robotik Kodlamanın ikinci etabı olan bir üst aşamaya geçildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu nedenle, temel bilgisayar becerileri edinen gençler için robotik kodlama atölyeleri kurma kararı aldı. İlk olarak 2020-2024 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planı’nda KODELİ Robotik Kodlama Atölyeleri Projesi onaylandı. “Robotik Kodlama Atölyeleri” projesi saha çalışmalarına 31 Mart 2019 itibari ile başlandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği protokolü imzalandı. Okulların keşifleri tamamlanarak, donanım ve altyapı ihtiyaçları tespit edildi. Bütçede her yıl 10 milyon TL kaynak ayrıldı ve sonuç itibariyle toplamda 195 KODELİ Robotik Kodlama Atölyesi kurulumu tamamlandı.

PROJE SÜREKLİ TAKİP EDİLECEK

Gençlerimizi yeniçağın talep ettiği niteliklerle donatmayı amaçlayan KODELİ Kodlama Atölyeleri Projesi basamaklarıyla hedefine ilerlemeye devam etmekte. Büyükşehir Belediyesi sadece Robotik Kodlama Atölyesi açmakla kalmayacak. Bu anlamlı ve Cumhuriyetimize güç verecek olan projeyi her adımıyla takip ederek destek verecek. Bu kapsamda atölyelerin kurulumu, öğrenci eğitimi, yetenekli öğrencilerin tespiti, eğitmen eğitimi, sosyal web platform kurulması, ileri düzeyde eğitimlerin yanı sıra gerçekleştirilecek yarışmalar da projeye güç verecek.

TOPLAMDA 195 OKULDA ATÖLYELER KURULDU

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte 2019- 2020 eğitim öğretim yılında 97 ve 2020–2021 eğitim öğretim yılında 98 atölye kurulacak okulların mevcut konumu, sınıf yeterliliği ve öğrenci kapasitesi göz önünde bulunduruldu, böylece toplamda 195 okulda kodlama atölyeleri için süreç tamamlandı. 2023 yılına kadar Kocaeli’ndeki fiziki mekânı uygun olan tüm okullara Robotik Kodlama Atölyesi kurulacak.

EĞİTMEN EĞİTİMİ

Hazırlanan müfredat doğrultusunda kurulum yapılan okullardan başlanmak üzere eğitmen eğitimleri verilmektedir. Atölye kurulumları tamamlandıktan sonra atölyede eğitim veren öğretmen sürekli bir şekilde gerek müfredat gerek materyal kullanımı konusunda desteklenmektedir. Eğitmen eğitimleri alanında uzman eğitimciler tarafından verilmektedir.

ÖĞRENCİ EĞİTİMİ

KODELİ Robotik Kodlama Atölyelerinde öğrenciler proje bazlı, uygulama ağırlıklı eğitimler almaktadır. Öğrencilerin güncel teknolojiler ve materyaller kullanarak uygulama yapmaları, projelerini geliştirmeleri sağlanmaktadır.

YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN TESPİTİ

Robotik Kodlama Atölyelerindeki öğretmenlerin gözlemleri ve sosyal platformda gelişimleri takip edilen öğrenciler belirlenerek, ileri düzey kodlama eğitimlerine devam edilecek.

SOSYAL WEB PLATFORMU KURULMASI

Bu alanda bir anlamda yetenek avcılığı yapılacak. Öğrenci eğitiminde bahsedilen sosyal web platformu aynı zamanda öğrencilerin yeteneklerinin ön plana çıkarılacağı ve yeteneklerine göre yönlendirileceği bir platform. Öğrencilerin bireysel ya da takım çalışması olarak yaptıkları projeler platformda yer almakta. Böylelikle KODELİ Kodlama Atölyelerini kullanan tüm öğrenci kitlesi birbirinin kodlama bilgisinden faydalanabilmekte. Diğer yandan platformda gerek ulusal gerek uluslararası fuar ve yarışma duyuruları yapılarak öğrencilerin ilimizi ve ülkemizi temsilen katılımları desteklenecek.

YARIŞMALAR DÜZENLENECEK

Atölyelerde eğitim alan öğrencilere yönelik farklı kategorilerde her yıl ödüllü yarışmalar düzenlenecek. Dereceye giren projelere aynı zamanda ülkemiz ve dünya genelinde Kocaeli'mizi temsil etmesi için gerekli destek sağlanacak.

CUMHURİYET KUPASI DRONE YARIŞLARI YAPILDI

Öte yandan KODELİ projesi tanıtım töreniyle birlikte Cumhuriyet Kupası Drone Yarışları da yapıldı. Yarışlara 9 drone pilotu katıldı. Yapılan eleme yarışlarında ilk sıraya giren yarışmacılar finalde yarıştı. Başkan Büyükakın’ın da takip ettiği final yarışında kazanan Hüseyin Yılmaz Çimen oldu. Finalde ikinciliği Deniz Sarel, üçüncülüğü ise Recep Altay Öztürk elde etti.