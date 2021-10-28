Pes dedirten hırsızlık! Caminin musluklarını çaldılar

Olay, İzmit’te bulunan Fuar Mustafa Pehlivan Cami'nin şadırvanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 gün önce gece saatlerinde kimliği belirsiz hırsızlar tarafından cami avlusunda bulunan şadırvanın 8 tane musluğu kırılarak çalındı. Sabah saatlerinde camiye gelen görevliler gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Muslukların yerinde olmadığını gören ekipler hemen kontrollerde bulundu. Muslukların kırılarak çalındığını tespit eden görevliler, hırsızların su tesisatına da zarar verdiklerini belirledi. Şadırvanın tadilatını yapan görevliler, hırsızların bulunmasını istiyor.
"GECE SAATLERİNDE 8 TANE ÇEŞME KIRILARAK ÇALINMIŞ"
Muslukları çalınan camiye yardım eli ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. Büyükşehir belediyesi görevlileri çalınan muslukların yerine yenisini takarak, tesisatı tamir etti. Muslukların olmadığını görünce şaşkınlık yaşadığını söyleyen Uğur Doğan, "2 gün önce sabah saatlerinde camiye geldiğimizde şadırvanda bulunan 8 tane çeşmenin yerinde olmadığını gördük. Yaptığımız kontrollerde 8 tane çeşmenin çalındığını fark ettik. Gece saatlerinde bu çeşmeler kırılarak çalınmış. Biz şadırvanın tadilatını yaptık, çeşmenin iç döşemesini yaptık yani tekrardan bir tesisat çektik. Çeşmenin kırılması ile tesisatlara da zarar vermişler. Neyle kırdıklarını bilmiyoruz" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Gundem - Millet aclıktan napsın ?
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.