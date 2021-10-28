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28 Eki 2021 - 14:06- Gündem G: 28 Eki 2021 - 15:17

Pes dedirten hırsızlık! Caminin musluklarını çaldılar

İzmit'te bulunan caminin şadırvanındaki musluklar hırsızlar tarafından çalındı. Camiye geldiklerinde muslukların olmadığını gören belediye ekipleri ise büyük şaşkınlık yaşadı.
Pes dedirten hırsızlık! Caminin musluklarını çaldılar mask

Olay, İzmit’te bulunan Fuar Mustafa Pehlivan Cami'nin şadırvanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 gün önce gece saatlerinde kimliği belirsiz hırsızlar tarafından cami avlusunda bulunan şadırvanın 8 tane musluğu kırılarak çalındı. Sabah saatlerinde camiye gelen görevliler gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Muslukların yerinde olmadığını gören ekipler hemen kontrollerde bulundu. Muslukların kırılarak çalındığını tespit eden görevliler, hırsızların su tesisatına da zarar verdiklerini belirledi. Şadırvanın tadilatını yapan görevliler, hırsızların bulunmasını istiyor.

"GECE SAATLERİNDE 8 TANE ÇEŞME KIRILARAK ÇALINMIŞ"

Muslukları çalınan camiye yardım eli ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. Büyükşehir belediyesi görevlileri çalınan muslukların yerine yenisini takarak, tesisatı tamir etti. Muslukların olmadığını görünce şaşkınlık yaşadığını söyleyen Uğur Doğan, "2 gün önce sabah saatlerinde camiye geldiğimizde şadırvanda bulunan 8 tane çeşmenin yerinde olmadığını gördük. Yaptığımız kontrollerde 8 tane çeşmenin çalındığını fark ettik. Gece saatlerinde bu çeşmeler kırılarak çalınmış. Biz şadırvanın tadilatını yaptık, çeşmenin iç döşemesini yaptık yani tekrardan bir tesisat çektik. Çeşmenin kırılması ile tesisatlara da zarar vermişler. Neyle kırdıklarını bilmiyoruz" dedi.

# Mustafa, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

28 Eki 2021 - 14:06 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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