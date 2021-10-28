Başkan Özlü’den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama Mesajı       

Cumhuriyetimizin ilanının 98. yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda Başkanımız Özlü, tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik etti. Özlü mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Aziz Türk Milletimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Samsun’da istiklal ateşini yakarak imkânsızlıklar içinde büyük bir milli ruh ve sarsılmaz imanıyla vatanı için kanını ve canını feda ederek destansı bir zafere daha imza atıp İstiklal Savaşı’nı kazanmış, topraklarımıza karşı yönelen tehditleri bertaraf etmiştir. Binlerce yıllık tarihimize altın harflerle yazılan ve milletçe topyekün kazandığımız bu destansı zafer, 29 Ekim 1923 yılında Ankara’da ilan edilen Cumhuriyet ile taçlanmıştır. Milletimizin azmi ve büyük başarısı ile işgalden kurtarılan Anayurdumuz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yine milletin egemenliğine Cumhuriyet’in ilanıyla bırakılmıştır.

Binlerce yıllık kadim bir geçmişimiz ve devlet olma tecrübemiz ile 600 yıllık cihana hükmeden Osmanlı Devleti’nin mirası üzerinde yükselen Türkiye Cumhuriyetimiz, bugün 98 yaşında. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi 'Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma' mücadelesini, bizler de büyük bir gayretle sürdürüyoruz. Cumhuriyetimizin ilelebet yaşaması ve payidar olabilmesi için geleceğimizin hazinesi çocuklarımıza ve gençlerimize her alanda destek veriyoruz. Cumhuriyetimizin mirasçıları çocuklarımızın milli ve manevi duygular içerisinde, ilim ve irfan ışığında bilim ve teknolojide, sporda, sanatta, hayatın her alanında ülkemizi daha yükseklere taşıyabilmeleri için yatırımlarımızı yapıyoruz. Gelecek gençlerin ellerinde yükselecek, Cumhuriyet meşalemiz sonsuza dek yanacak.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimiz’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz şehitlerimiz ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, değerli Başiskeleli hemşehrilerimin ve tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı can-ı gönülden kutluyorum”