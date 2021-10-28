İzmit Belediyesi vatandaşa Türk Bayrağı dağıttı

İzmit Belediyesi, Cumhuriyet’imizin kuruluşunun 98’inci yılı kutlamaları kapsamında dolu dolu bir etkinlik programı hazırladı. Sergiler, yarışmalar, gösteriler, söyleşiler ve konserlerin yer aldığı etkinliklerle İzmitliler Cumhuriyet coşkusunu dolu dolu yaşayacak.
VATANDAŞLAR KONSERE DAVET EDİLDİ
İzmit Belediyesi vatandaşları 29 Ekim Cuma akşamı Fuar içi Güneş Sahnesi’nde saat 20.30’da ünlü rock müzik grubu Duman ile buluşturacak. İzmit Belediyesi Cumhuriyet Parkı’nda vatandaşlara Türk Bayrağı dağıttı. Bayrak dağıtım programı kapsamında İzmitlilere Duman konserinin davet broşürleri de verilerek vatandaşlar konsere davet edildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.