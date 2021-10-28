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28 Eki 2021 - 15:29- Gündem G: 28 Eki 2021 - 15:31

İzmit Belediyesi vatandaşa Türk Bayrağı dağıttı

İzmit Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Parkı’nda vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtarak Duman konserine davet etti

İzmit Belediyesi vatandaşa Türk Bayrağı dağıttı mask

İzmit Belediyesi, Cumhuriyet’imizin kuruluşunun 98’inci yılı kutlamaları kapsamında dolu dolu bir etkinlik programı hazırladı. Sergiler, yarışmalar, gösteriler, söyleşiler ve konserlerin yer aldığı etkinliklerle İzmitliler Cumhuriyet coşkusunu dolu dolu yaşayacak. 


VATANDAŞLAR KONSERE DAVET EDİLDİ


İzmit Belediyesi vatandaşları 29 Ekim Cuma akşamı Fuar içi Güneş Sahnesi’nde saat 20.30’da ünlü rock müzik grubu Duman ile buluşturacak.  İzmit Belediyesi Cumhuriyet Parkı’nda vatandaşlara Türk Bayrağı dağıttı. Bayrak dağıtım programı kapsamında İzmitlilere Duman konserinin davet broşürleri de verilerek vatandaşlar konsere davet edildi. 
# İzmit belediyesi
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28 Eki 2021 - 15:29 - Gündem

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