Taksi sürücüsü cinayeti anlattı

Alınan bilgiye göre İstanbul’da ikamet eden Ali Akbaba (51), Gölcük Saraylı Mahallesinde yaşayan sevgilisi Seyhan Gözel (44)’i ticari takside yaşanan tartışmanın ardından tabancayla başından vurarak öldürmüştü. Olay anına şahitlik eden 7 yıllık ticari taksi sürücüsü Süleyman Yılgın, emniyetteki ifadesinin ardından basın mensuplarına yaşanan olayı anlattı. Yılgın, “Adam arabama bindi daha sonra Topçular’a gittik kadını aldık. Normalde iş yerine bırakacaktık ama adam, 'Bir 10 dakika konuşalım' dedi kadına. Daha sonra ıssız bir yere gidince kadın bana dönerek, 'Abi bu adam beni öldürecek, beni bırakma' dedi. Ben sürmedim arabayı olduğum yerde durdum” dedi.

"ŞOKTA OLDUĞUM İÇİN NE YAPTIĞIMI DA BİLMİYORUM"

Yılgın, “Hanımefendi araba durunca aşağı inmeye çalıştı ama adam da kadını içeriye çekerek dövmeye başladı. Ben müdahale etmeye çalıştım, 'Abi ne yapıyorsun' dedim o sırada çıkardı tabancayı kafasından vurdu. Kadını hastaneye götürmek istediğini belirten Süleyman Yılgın, “Baktım ki kadın ölüyor şoka girdim. Zaten şokta olduğum için ne yaptığımı da bilmiyordum, bırakıp da kaçmadım. Aldım hastaneye gidiyordum. İkinciyi sıkmak istedi ama silah tutukluk yaptı. Büyük ihtimalle ya kendine sıkacaktı ya da bana sıkacaktı. Ben doğru hastaneye doğru gitmek istedim, yoldayken bana, 'Emniyete çek, hastaneye gitmeyeceğiz direkt polise gideceğiz' dedi. Adamın elinde silah var sonuçta bir şey diyemedim, emniyete sürdüm. Zaten emniyetin bahçesine girince kadın ölmüştü” dedi.

“BELKİ HASTANEYE GİTSEYDİK KADIN YAŞAYACAKTI”

Olayın ardından hastaneye gitmek istediğini fakat Ali Akbaba’nın kendisini engellediğini belirten taksici Süleyman Yılgın, “Olay anında korkmadım ama sonuçta bir can gitti. Bırakıp kaçabilirdim ama kaçmadım. Açık ve net söyleyeyim korkmadım sadece şok geçirdim. İlk defa yanımda bir cinayet oldu. Bir de bu bayan olunca daha kötü. Yaşıyor hissini de gördüm, gözlerini hafif açtı. Yaşadığını anladım ben hastaneye yetişmek için acele ettim ama adam bırakmadı. Belki hastaneye gitseydik kadın yaşayacaktı. Adam bırakmadı, belki bana sıkacaktı, bilemeyiz sonuçta” şeklinde konuştu.