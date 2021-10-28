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28 Eki 2021 - 15:34- Gündem G: 28 Eki 2021 - 15:37

6 çocuk annesi koronavirüse yenildi!

Koronavirüs nedeniyle 6 çocuk annesi Esmer Ulaş hayatını kaybetti.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri

28 Eki 2021 - 15:34 - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

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