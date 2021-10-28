Emlakçılar Odası’nın kongre tarihi kesinleşti

Kocaeli Emlakçılar Odası’nın olağan genel kurulu 2022 yılının başında yapılması bekleniyordu. Aylar öncesinde kızışan başkanlık yarışında şimdiden 3 aday var. Mevcut Başkan Alpay Hacıoğlu’nun tekrar aday olduğu kongrede Ufuk Turan ve Nuriye Köksal da adaylığını daha önce açıklamıştı. Merakla beklenen kongrenin kesin tarihi belli oldu. Emlakçılar Odası Yönetim Kurulunun aldığı karar ile oda kongresinin 6 Mart 2022 tarihinde yapılması bekleniyor.

HOŞGÖRÜ VURGUSU

Kongre tarihini sosyal medya hesabından duyuran Mevcut Oda Başkanı Alpay Hacıoğlu tekrar aday olduğunu da açıkladı. Hacıoğlu açıklamasında, “Bu ay yapmış olduğumuz yönetim kurulu toplantımızda alınan kararda, odamızın genel kurulu 06-03-2022 olarak belirlenmiştir. Camiamıza, meslektaşlarımıza, odamıza hayırlı olsun. Gelecek süreçte yeniden sizlerle birlikte olabilmek için, siz değerli üyelerimizin başkan adayı olarak bende bu yarışın gönüllü bir neferiyim. Tüm meslektaşlarım ve yönetimimiz adına herkese başarılar dilerim. Seçim sürecimizi saygı, sevgi, hoşgörü çerçevesinde yürüteceğiz” ifadelerini kullandı.