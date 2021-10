Fethiye Caddesi için “Ramazan Bayramı’nda başlasın” talebi

Fethiye Caddesi ve Yan Yolları Yeniden Düzenlemesi Yapım İşi ihalesi geçtiğimiz günlerde yapılmıştı. İSU ile protokol yapılması ile ilgili birçok kez tartışma yaşanırken Başkan Hürriyet eksik protokole imza atacağını açıklamıştı. Daha sonra açıklama yapan Hürriyet, “Bir an önce ilk kazmayı vurarak, vatandaşımız ve esnafımız mağdur olmasın diye var gücümüzle çalışmaları tamamlayacağız” ifadelerinde bulundu.

“YÜRÜYÜŞ YOLU 5-6 AY SONRA HİZMETE SUNULACAK”

Gazetemize açıklama yapan İzmit Kent Merkezi Ticari Dayanışma Derneği (İKM) Murat Öztürk, süreç ile ilgili, “Fatma Hanım daha önce geldi esnafla, vatandaşla görüştü. Sonrasında araya pandemi girdi. Pandemi nedeniyle projeler askıya alındı. Pandemiden sonra Tahir Bey çalışmaları başlattı. Şu anda Fevziye Cami önüne kadar geldi; büyük bir kısmını bitirdi. Tahmin ediyorum ki 5-6 ay sonra da hizmete sunacak. Kendisine teşekkür ediyoruz. Fethiye Caddesi, İzmit’in en sıkıntılı caddelerinden bir tanesi ve İzmit’in kalbi. Burada kiralar en düşük 10-15 bin liralardan başlayıp 60-70 bin liraya kadar kirada oturuyorlar. Pandemi dönemi geçirdiğimiz için insanlar dükkanını kapattı, çeklerini ödeyemedi, vergisini ödeyemedi. Bunları hepimiz biliyoruz. Okulların açılmasıyla beraber esnaf arkadaşlarımız para gördü. Ancak bu paralar borçlara gidiyor” dedi.

“RAMAZAN BAYRAMI’NDA YAPILMASINI İSTİYORUZ”

Ramazan Bayramı’nda yapılmasını isteklerini belirten Öztürk, “Fethiye Caddesi zaten olmazsa olmazımız. Buranın kesinlikle yapılması gerekiyor. Buraya büyük firmaları getirebilmemiz için, cazibe merkezi olması için kesinlikle yapılması gerekiyor ama insanlar biraz alışveriş yapmaya başladı, halk sahaya indi, esnaf hareketlendi. Şu günde gelip de İstiklal Caddesi ya da Fethiye Caddesi’nde esnafın önünü kazımak demek kamyonların girmesi vb. bir süreç. Kış da geliyor. Bu sene kışın çok zor geçeceğini hepimiz biliyoruz. Bu mevsimsel bir şey. Fatma Hanım’a, ilgilenen bütün arkadaşlara da söyledim: esnaflar olarak toplandık, Fatma Hanım’ın bir an önce bitirmek istediğinin farkındayız ama daha önce sorduğu zaman ile şu anki zaman arasında fark var. O zaman pandemi vardı; esnaf zaten iş yapamıyordu. Şu an ticaret gerçekten çok hızlı. Biz esnaf olarak Fatma Hanım ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz; amaç o değil. Amaç, Fatma Hanım’ın da her zaman yaptığı gibi esnafa sorup yaptığı işler var. Biz bunun Ramazan Bayramı’nda yapılmasını istiyoruz. Öncesinde yapılmasını istemiyoruz” şeklinde konuştu.

“BİZ DE SIKINTI YAŞATIRIZ”

“Bu sıkıntının bize yansıdığı taktirde biz de sıkıntı yaşatırız” diyen Öztürk, “Hiçbir esnafımız şu an kapının önünün kazılmasını istemiyor. Zaten iki yıl beklemişiz. Büyükşehir ile kendileri sıkıntı içerisindeler. Bu sıkıntının bize yansıdığı taktirde biz de sıkıntı yaşatırız. Fatma Hanım da Tahir Bey de bize daha önce ‘biz belediye başkanı olduğumuz takdirde rozetimizi çıkartacağız, İzmit esnafımız için koşturacağız, bütün isteklerini beraberce yapacağız’ dediler. Ne Fatma Hanım ne de Tahir Bey geldikleri günden beri çok özel bir durum olmadığı sürece yan yana dahil gelmediler. Bunu şu anda çocuk bile biliyor. Ben kendilerinden rica ediyorum. Burada sıkıntılı bir süreç var; ele ele versinler İzmit esnafının Fethiye Caddesi, İstiklal Caddesi ve Yürüyüş Yolu ilgili kendilerine ne düşüyorsa yapması gereken en kısa sürede yapsınlar, bizi bu polemiğin içerisine itmesinler çünkü esnaf çok zor bir pandemi dönemi geçirdi. Tekrar bunları geçirecek durumda değiller” dedi.

“EN UFAK ŞEYDE BİZİ KARŞILARINDA GÖRÜRLER”

“Orada yapılacak en ufak şeyde bizi karşılarında görürler” diyen Öztürk, “Biz, 140 kişiyle aldığımız İKM’yi 900-1000’e çıkardık. Biz hiçbir zaman hiçbir siyasi partinin ön ya da arka bahçesi olmadık. Biz her zaman esnafımızın yanında olduk. Burada en ufak yapılabilecek bir sıkıntıda İzmit Kent Merkezi olarak bizi karşılarında görürler. Kendilerinden rica ediyoruz, el ele, kol kola olsunlar. Onlar bizim seçilmiş başkanlarımız. Bizler ne dersek onu yapmalılar ve yapıyorlar da ancak biz kesinlikle Nisan ayından önce kazmanın vurulmasını istemiyoruz. Vurduklarını kabul edelim. Orada yapılacak en ufak şeyde bizi karşılarında görürler. Fatma Başkan ile 20 gün önce görüştük. ‘Başkanım, Fethiye Caddesi ile İstiklal Caddesi esnafından akil kişi dediklerimiz arkadaşlarımız var; son kez görüşme yapalım’ diye bildirdim. Hakan Çakar’a da söyledim. ‘Tamam’ dediler ama sonradan görüşme fırsatımız olmadı” ifadelerinde bulundu.

“İZMİT ESNAFI İÇİN YAN YANA GELMEK ZORUNDALAR”

Son olarak “Biz de Fethiye Caddesi’nden rahatsızız” diyen Öztürk, “Kimse ne zaman başlayacağını bilmiyor. O tarihler belirlenirse esnaf ona göre ödemesini yapacak. Fatma Başkan İzmit’i, esnafımızı seviyor; bizim yanımızda olduğunu biliyoruz. Bunu tekrar göz önünde bulunduracağını da biliyoruz. Alemdar Caddesi’nde yapılan yanlışlıkta ben Tahir Başkan’a ‘Bayramdan sonra yapalım, en ufak bir ses gelirse bana sor hesabını’ dedim ve hiçbir sıkıntı olmadı. Burada da söylüyorum, bayramdan sonra yapılacak çalışmaya hiçbirimiz sesimizi çıkartmayacağız. Bu zaten 3 senedir yapılmıyor, 6 ay sonra yapılsın ne fark eder? Biz rahatlayacağız hiç olmazsa. Biz de Fethiye Caddesi’nden rahatsızız. Yürüyüş Yolu kazma-kürek. Bir de burayı kazdığını düşün? O zaman biz dükkanları kapatıp gidelim. Açmamızın bir anlamı kalmayacak. Bu anlamda yetkililerden daha duyarlı olmalarını istiyoruz. Siyaseti bırakıp İzmit esnafı, vatandaşı için beraber yan yana gelmek zorundalar” ifadelerine yer verdi.