İYİ Partililer Zekeriya Özak’ı ziyaret etti!  

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız, il başkan yardımcısı Adil Gülez’le birlikte eski AKP’li Zekeriya Özak’ı ziyaret etti. Zekeriya Özak’ın İzmit kent merkezinde yer alan ofisinde gerçekleştirilen ziyarette ülke ve kent gündemine dair fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyaret sonrasında kısa bir açıklama yapan İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız, “Zekeriya beyle uzun yıllara dayanan bir dostluğumuz var. Uzun süredir görüşme fırsatı bulamıyorduk. Kendisini ofisinde ziyaret ettik. Ülke ve kent gündemine dair pek çok konuyu konuşma fırsatımız oldu. Nazik ev sahipliği için kendisine teşekkür ediyorum” dedi.