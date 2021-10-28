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28 Eki 2021 - 16:50- Asayiş G: 28 Eki 2021 - 16:53

Kontrolden çıkan otomobil dere yatağına uçtu

Kartepe Uzuntarla'da kontrolden çıkan otomobilin dere yatağına uçması sonucu 3 kişi yaralandı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Kontrolden çıkan otomobil dere yatağına uçtu mask

Alınan bilgiye göre Kartepe Uzuntarla Firuze Caddesi üzerine seyir halinde olan 41 AFV 089 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 10 metre yükseklikten dere yatağına uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmalarının ardından araçtan çıkartılan 3 yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ters dönen ve kullanılamaz hale gelen otomobil çekici ile otoparka götürülürken jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. 
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28 Eki 2021 - 16:50 Kocaeli/ Kartepe- Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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