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28 Eki 2021 - 20:10- Spor G: 28 Eki 2021 - 20:11

Kasadan 16 bin daha eksildi

Kocaelispor geçtiğimiz hafta sonu konuk ettiği Gençlerbirliği maçını 2-1 kaybetmişti. Bu maçta Gençlerbirliği’nin attığı ilk golün ardından protokol...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Kasadan 16 bin daha eksildi mask

Kocaelispor geçtiğimiz hafta sonu konuk ettiği Gençlerbirliği maçını 2-1 kaybetmişti. Bu maçta Gençlerbirliği’nin attığı ilk golün ardından protokol tribününde gerilimler yaşanmış, golün sevincini abartan Gençlerbirliği’nden bir taraftar tepki olmuştu. Yaşanan kısa süreli olayları maçın temsilcisi kayıt altına aldı ve Kocaelispor’u disipline sevk etti. Açıklanan disiplin kurulu kararlarının ardından Kocaelispor’a “Taraftarının neden olduğu saha olayları” nedeniyle 16.000 lira para cezası verildi. Asıl kafalardaki soru, deplasman yasağı olmasına rağmen yaklaşık 50 kadar Gençlerbirliği taraftarının stada neden sokulduğuydu.
# Kocaelispor

28 Eki 2021 - 20:10 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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