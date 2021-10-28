Bayburt’a 100 bin lira para cezası!

Kocaelispor’un kupadan elediği Bayburt İl Özel İdare Spor Kulübü’ne tam 100 bin lira para cezası verildi.

TFF’DEN YAPILAN AÇIKLAMA

An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor Kulübü’nün, kadrosunda bulundurulması zorunlu olan “Profesyonel Takım Kaleci Antrenörü” bulundurmamasından dolayı “Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları” talimatının 7/1. ve 7/2. maddesine aykırı eylemi nedeniyle 7/5. maddesi uyarınca 100.000 lira para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.