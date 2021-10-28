Bayburt’a 100 bin lira para cezası!

Kocaelispor’un kupadan elediği Bayburt İl Özel İdare Spor Kulübü’ne tam 100 bin lira para cezası verildi.
TFF’DEN YAPILAN AÇIKLAMA
An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor Kulübü’nün, kadrosunda bulundurulması zorunlu olan “Profesyonel Takım Kaleci Antrenörü” bulundurmamasından dolayı “Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları” talimatının 7/1. ve 7/2. maddesine aykırı eylemi nedeniyle 7/5. maddesi uyarınca 100.000 lira para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.