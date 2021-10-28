Manisa Saruhanlı, Mert Erçakır’ı transfer etti

İlimizin yetiştirdiği başarılı golcülerden Mert Erçakır’ın yeni duracağı Manisa BAL takımlarından Saruhanlı FK ile anlaştı. Mert yaptığı açıklamada “2021-2022 sezonu için Manisa Bölgesel Amatör Lig takımlarından Saruhanlı Futbol Kulübü (Bieksper Hacırahmanlıspor) ile anlaşmış bulunmaktayım. Sağlıklı, başarılı ve güzel bir sezon geçmesini diliyor, yeni takımım ile başarılı olmak için elimden geleni yapacağımı belirtmek istiyorum” ifadelerine yer verdi.