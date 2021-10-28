İlimizin yetiştirdiği başarılı golcülerden Mert Erçakır’ın yeni duracağı Manisa BAL takımlarından Saruhanlı FK ile anlaştı. Mert yaptığı açıklamada “2021-2022 sezonu için Manisa Bölgesel Amatör Lig takımlarından Saruhanlı Futbol Kulübü (Bieksper Hacırahmanlıspor) ile anlaşmış bulunmaktayım. Sağlıklı, başarılı ve güzel bir sezon geçmesini diliyor, yeni takımım ile başarılı olmak için elimden geleni yapacağımı belirtmek istiyorum” ifadelerine yer verdi.
28 Eki 2021 - 20:11- Spor Güncelleme: 28 Eki 2021 - 20:12
Manisa Saruhanlı, Mert Erçakır’ı transfer etti
İlimizin yetiştirdiği başarılı golcülerden Mert Erçakır’ın yeni duracağı Manisa BAL takımlarından Saruhanlı FK ile anlaştı. Mert yaptığı açıklamada “2...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.