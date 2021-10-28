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28 Eki 2021 - 20:18- Gündem G: 28 Eki 2021 - 20:22

Vefat sayısı ise 201'dan 229'a yükseldi

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 28 Ekim'de kaydedilen 24 saatlik verilere göre 25 bin 528 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 201'dan 229'a yükseldi. İyileşen hasta sayısı 27 bin 651 olurken toplam 354 bin 580 PCR testi yapıldı.

Vefat sayısı ise 201'dan 229'a yükseldi mask

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük  Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 28 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 25 bin 528 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 229 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 27 bin 651 hasta taburcu olurken bugün 354 bin 580 test yapıldı.


BAKAN KOCA: SİZE DEĞER VERENLER ADINA, LÜTFEN

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "25.528 test pozitif çıktı. Hastalığı ağır geçirenlerden 229 kişi hayatını kaybetti. İkinci doz aşı oranı %75'in altında olan 42 ilimizde aşılanma düşük hızla ilerliyor. Aşının riski azalttığını biliyoruz. Aşınızı bir an önce yaptırın. Size değer verenler adına , lütfen" dedi.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 78,15 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 89,15 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 78.15 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 116 milyon 101 bin 82'ye yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 48 MİLYON 505 BİN 748 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 55 milyon 332 bin 860 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 48 milyon 505 bin 748 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 11 milyon 101 bin 82 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 26 BİNİ GEÇTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 210 kişi hayatını kaybederken 26 bin 896 da yeni vaka tespit edilmişti.

# sağlık, koronavirüs

28 Eki 2021 - 20:18 - Gündem

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