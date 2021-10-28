Yüzde yüz kapasite ile taraftara izin çıktı!

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla, 9 Kasım 2021 tarihinden itibaren oynanacak profesyonel maçlara statlara %100 kapasite ile seyirci alınmasına karar verdi.

AŞI KURALLARI DEVAM EDİYOR

7 Eylül 2021 tarihinde 12 yaş ve üstü kişilere aşı hakkı tanınması ile beraber başlayan 60 günlük sürenin tamamlanacağı 9 Kasım 2021 tarihinde 12-17 yaş arası kişiler de aşı takvimini tamamlama imkânına sahip olacak. Bu sebeple 9 Kasım’dan itibaren olarak yaş ayrımı yapılmaksızın sadece en az iki doz aşı olanlar ya da Covid-19 hastalığını geçirmiş olup, bir doz aşı olarak aşı takvimini tamamlamış olanlar ile Covid-19 hastalığını geçirip üzerinden 180 gün geçmemiş olan kişiler stada giriş yapabilecek. PCR testi ile seyirci alınması söz konusu olmayacak. Maske zorunluluğu devam ediyor. Stadyuma girişten çıkışa kadar maskenin çıkarılması yasak.