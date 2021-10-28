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28 Eki 2021 - 20:31- Spor G: 28 Eki 2021 - 20:32

Yüzde yüz kapasite ile taraftara izin çıktı!

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla, 9 Kasım 2021 tarihinden itibaren oynanacak profesyonel maçlara s...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Yüzde yüz kapasite ile taraftara izin çıktı! mask

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla, 9 Kasım 2021 tarihinden itibaren oynanacak profesyonel maçlara statlara %100 kapasite ile seyirci alınmasına karar verdi.

AŞI KURALLARI DEVAM EDİYOR

7 Eylül 2021 tarihinde 12 yaş ve üstü kişilere aşı hakkı tanınması ile beraber başlayan 60 günlük sürenin tamamlanacağı 9 Kasım 2021 tarihinde 12-17 yaş arası kişiler de aşı takvimini tamamlama imkânına sahip olacak. Bu sebeple 9 Kasım’dan itibaren olarak yaş ayrımı yapılmaksızın sadece en az iki doz aşı olanlar ya da Covid-19 hastalığını geçirmiş olup, bir doz aşı olarak aşı takvimini tamamlamış olanlar ile Covid-19 hastalığını geçirip üzerinden 180 gün geçmemiş olan kişiler stada giriş yapabilecek. PCR testi ile seyirci alınması söz konusu olmayacak. Maske zorunluluğu devam ediyor. Stadyuma girişten çıkışa kadar maskenin çıkarılması yasak.

# sağlık, covid-19

28 Eki 2021 - 20:31 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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