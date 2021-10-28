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28 Eki 2021 - 20:32- Asayiş G: 28 Eki 2021 - 20:35

Girdiği evden önce anahtarı sonra otomobili çaldı

Darıca'da girdiği evden önce anahtarı sonra da kapının önündeki 450 bin lira değerindeki otomobili çalan şüpheli yakayı ele verdi.
Girdiği evden önce anahtarı sonra otomobili çaldı mask

Olay, 18 Ekim Pazartesi günü Darıca'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir eve giren şüpheli önce anahtarı, ardından da ikamet önündeki 450 bin lira değerindeki otomobili çalarak kayıplara karıştı. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın Y.K. olduğunu tespit etti. Şüpheli, dün İstanbul'da düzenlenen operasyon neticesinde çaldığı araçla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan Y.K., ifadesinin ardından sevk edildiği Kocaeli Adliyesi'nde tutuklandı.
# Darıca

28 Eki 2021 - 20:32 - Asayiş

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