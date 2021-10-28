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28 Eki 2021 - 20:40- Asayiş G: 28 Eki 2021 - 20:41

Kadın katilinden şok sözler!

Kocaeli'de sevgilisini öldürüp cesedini ticari taksi içerisinde İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getiren şüpheli adliyeye sevk edilirken, gazetecilerin "Neden yaptınız?" sorusunu, “Namus için" diyerek yanıtladı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Kadın katilinden şok sözler! mask

Olay, Gölcük'te sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Akbaba isimli bir şahıs, taksiye binerek sevgilisi Seyhan Gözer'i işe bırakmak istedi. Araçta bir süre sohbet eden çift arasında bir anda tartışma yaşandı. Gözer'in araçtan inmek istemesi üzerine tokat atarak onu engelleyen Ali Akbaba, silahı çekerek sevgilisi Seyhan Gözer’i başından vurdu. Şoförü de tehdit ederek emniyete götürmesini isteyen Akbaba, şoförün hastaneye gitmesine de engel oldu. İçinde ceset bulunan taksi ile Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelen şahıs, kız arkadaşını öldürdüğünü söyleyerek teslim oldu. Emniyet bahçesindeki taksinin içinde cesedi gören ekipler hemen harekete geçti. İlk olarak bölgeye  sağlık ekipleri sevk edildi. Emniyetin bahçesine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Seyhan Gözer'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Gölcük Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, taksi şoförü ve Ali Akbaba gözaltına alındı. Taksi şoförü, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Şüpheli Ali Akbaba da emniyetteki işlemlerinin ardından  Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlı, gazetecilerin "Neden yaptınız?" sorusuna ise, "Namus için, bu bir namus meselesi" diyerek cevap verdi.

# sağlık

28 Eki 2021 - 20:40 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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