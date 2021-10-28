Yusuf Erenkaya: Gurur günümüz

İzmit Belediyespor Kulübü Başkanı Yusuf Erenkaya, 7 futbolcuyu Kocaelispor’a verdikleri için gururlu olduğunu belirtti.

KOCAELİSPOR İÇİN BURADAYIZ

Erenkaya, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür etti ve konuşmasında “Bizler için çok özel bir günde birlikteyiz. Buradaki görüntünün mimarı belediye başkanımız Sayın Fatma Kaplan Hürriyet’tir. Bizim vizyonumuz şanlı Kocaelispor’umuza sporcu yetiştirmektir. Kulüp olarak hep beraber üretmeye çalışıyoruz. “Futbolcu fabrikasıyız” diyoruz. Çocuklarımızın, hayalleri olan Kocaelispor formasını giymeleri bize onur verecek. Bu onuru yaşatan Baştan başkanımız Fatma Kaplan Hürriyete’e, sporcularımıza, ailelerimize ve yöneticilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.