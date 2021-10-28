Köseköy Ateşspor kaleyi sağlama aldı

İlimizin genç ve başarılı kalecilerinden Furkan Mut yeni sezonda Süper Amatör Lig B Grubu takımlarından Köseköy Ateşspor’un başarısı için mücadele edecek. Çayırtepespor ile şampiyonluk yaşayan, Arslanbey Organize Sanayi ile de Play-Off mücadelesi veren Furkan son olarak Bağdatspor’un kalesini korumuştu.

BİZ DE İDDİALIYIZ

Furkan “Bu sezon bizim grup adına çok zorlu ve çetin geçecek. Neredeyse tüm takımlar BAL için kadro kurdu. Biz de iddialı bir takımla yola çıktık. Çok koşan ve ne yaptığını bilen bir oyuncu grubumuz var. Pandemi nedeni ile çok sıkılmıştık. Artık futbol zamanı diyor ve yeni sezonda tüm takımlara sakatlıksız, kazasız, belasız bir sezon diliyorum” diye konuştu.