Encümende 110 gündem maddesi görüşüldü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen toplantısı Genel Sekreter Balamir Gündoğdu’nun başkanlığında gerçekleştirildi. 110 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda 4 adet taşınmazın satışı da yapıldı. Encümen toplantısında ihaleler dışında kalan maddeler de görüşülerek karara bağlandı.
2 NO'LU İŞYERİ İÇİN TEKLİFLER
İhaleler kapsamında İzmit Gündoğdu Mahallesi 502 Ada 1 parselde bulunan işyerleri satışa çıkarıldı. Parselde bulunan zemin kat 2 No’lu işyerinin satışı açık teklif usulü yapıldı. İhalede Tolga Bayten’in son teklifi 95.250 TL+KDV olurken, Harika Esra Orhan’ın son teklifi 101.700 TL+KDV oldu.
3 İŞYERİNİN İHALESİ YAPILDI
Aynı parselde bulunan zemin kat 18 No’lu iş yeri için Tolga Bayten tek katılımcı olurken son teklif olarak 66.000 TL+KDV verdi. Zemin kat 19 ve 20 No’lu iş yerlerinin açık teklif usulü satışı için Eşraf Yılmaz son teklif olarak 65.200 TL+KDV’lik fiyatlar sundu. Encümen tarafından yapılan değerlendirmenin ardından karar verilecek.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.