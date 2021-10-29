Robotların 29 Ekim gösterisi beğeni topladı  

Kocaeli Bilim Merkezi Proje Üretim Fabrikası Laboratuvarında eğitim gören öğrencilerin özel olarak hazırladıkları robotlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı. Özel olarak kodlanan Robotların Türk Bayrağı eşliğinde gerçekleştirdikleri gösteri büyük beğeni topladı.
CUMHURİYET BAYRAMI İÇİN ÖZEL PROGRAMLAMA
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetimiz kuruluşunun 98. yılında 98 Robotik Kodlama Atölyesinin açılışını gerçekleştirdi. KODELİ Projesi tanıtım programının ardından Bilim Merkezinde eğitim gören öğrencilerin hazırladığı robotlar vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Bilim Merkezi Proje Üretim Fabrikası Laboratuvarında eğitim gören öğrencilerin özel olarak hazırladıkları robotlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına damga vurdu.
YÜZLERİ GÜLÜMSETTİ
Robotik Dans Grubu adı verilen robotlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel olarak programlandı. Özel koreografi kapsamında robotlar Mustafa Kemal Atatürk’ün çok sevdiği ‘Atabarı’ eşliğinde bayraklarla dans etti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Tekin 41 - UCUYORUZ!!!!DA KANATSİZ NASİL UCUYORUZ???!!!!
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.