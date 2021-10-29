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29 Eki 2021 - 09:24- Gündem G: 29 Eki 2021 - 09:25

Robotların 29 Ekim gösterisi beğeni topladı  

Büyükşehir Bilim Merkezinde eğitim gören öğrencilerin kodladığı robotlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını özel koreografiyle kutladı  

Robotların 29 Ekim gösterisi beğeni topladı   mask

Kocaeli Bilim Merkezi Proje Üretim Fabrikası Laboratuvarında eğitim gören öğrencilerin özel olarak hazırladıkları robotlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı. Özel olarak kodlanan Robotların Türk Bayrağı eşliğinde gerçekleştirdikleri gösteri büyük beğeni topladı.

 

CUMHURİYET BAYRAMI İÇİN ÖZEL PROGRAMLAMA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetimiz kuruluşunun 98. yılında 98 Robotik Kodlama Atölyesinin açılışını gerçekleştirdi. KODELİ Projesi tanıtım programının ardından Bilim Merkezinde eğitim gören öğrencilerin hazırladığı robotlar vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Bilim Merkezi Proje Üretim Fabrikası Laboratuvarında eğitim gören öğrencilerin özel olarak hazırladıkları robotlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına damga vurdu.

 

YÜZLERİ GÜLÜMSETTİ

Robotik Dans Grubu adı verilen robotlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel olarak programlandı. Özel koreografi kapsamında robotlar Mustafa Kemal Atatürk’ün çok sevdiği ‘Atabarı’ eşliğinde bayraklarla dans etti.

# proje, Mustafa, eğitim, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

29 Eki 2021 - 09:24 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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