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29 Eki 2021 - 09:25- Gündem G: 29 Eki 2021 - 09:26

Anne Şehir bağlama kursu öğrencilerinden müzik şöleni

Büyükşehir’e bağlı Gebze Ailem Kocaeli Eğitim Merkezinde bağlama kursu eğitimi alan öğrencilerin mini konser büyük beğeni kazandı

Anne Şehir bağlama kursu öğrencilerinden müzik şöleni mask

Yüzyıllardır süregelen bağlama çalma geleneğini çocuklarla buluşturan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi halk müziğinin gelecek nesillere taşınması yolunda sağlam adımlarla ilerliyor. “Anne Şehir” Sağlıklı Yaşam Projesi kapsamında başlatılan kurslarda eğitim alan öğrenciler Gebze Ailem Kocaeli Eğitim Merkezinde öğrendikleri türküleri bağlama eşliğinde seslendirdi.

ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNDE ÇOK ÖNEMLİ

Bağlamanın icrasında ve öğretiminde geleneksel yöntem ve tekniklerin aktarıldığı kursta yetkililer; sürekli olarak farklı notaları okumanın ve tanımanın, okuma ve anlama becerilerini geliştirdiğine dikkat çekti. Herhangi bir enstrüman çalmanın, iyi bir el-göz koordinasyonuna sahip olunmasına katkı sağladığını belirterek, bu durumun çocukların spor yaparken örneğin basketbol sahasında veya iyi bir el-göz koordinasyonu gerektiren herhangi bir sporda bile faydalı olabileceğini aktardılar.

ÖĞRENCİLER DE AİLELER DE MEMNUN

Salgın sürecinde çevrimiçi olarak verilen bağlama kurslarında öğrenciler Halk müziğinin birincil çalgısı olan bağlamayı icra etmenin ve türküleri öğrenmenin mutluluğunu yaşadılar. Bağlama çalgısını öğrenen öğrenciler aileleri karşısında tam not alarak öğretmenlerini de gururlandırdılar. Okul öncesi dönemde, okuma yazmaya başlamadan önce bağlama öğrenmeye başlayan Ayşe Nazlı Uzun, 3 senedir bu eğitimi aldığını ve çok mutlu oluğunu söyledi. Nazlı’nın bağlama öğretmeni ise Türkçe okuma ve yazmaya başladıkça müzikte solfej eğitimini ve nota eğitimini daha iyi anlayarak bağlamayı icra etmeye başladığını ve çok başarılı bir öğrenci olduğunu belirtti. Bağlama geleneksel bir çalgımız diyen Tolga öğretmen; ‘Öğrenci ve ailelerin emeğinin çok büyük olduğunu, desteklerinden dolayı her birine teşekkür ederiz dedi.

GEBZE AİLEM EĞİTİM MERKEZİ

Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı Gebze Ailem Kocaeli Eğitim Merkezinde çocuklara yönelik bağlama kursunun yanı sıra kadınlara yönelik de step-aerobik, zumba, pilates gibi spor egzersizleri, diyetisyen ve fizyoterapist hizmeti, eğitim, kültürel ve sosyal etkinlikler gibi daha pek çok hizmet verilmektedir. Hizmetlerden faydalanmak için 324 38 31 nolu telefonu arayabilirsiniz.

# eğitim, Kadın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
# KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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29 Eki 2021 - 09:25 - Gündem

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