Sagopa Kajmer, şarkılarıyla Kocaeli’yi salladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyetin 98'inci yıldönümü kutlamaları kapsamında bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kocaeli Cumhuriyet ve Gençlik Festivali çeşitli etkinlikler ve konserlerle devam ediyor. Sevilen sanatçı Sagopa Kajmer, festivalin ikinci akşamında Kocaeli’ndeki hayranlarıyla buluştu. Şarkılarıyla Sekapark’ı sallayan Sagopa Kajmer’e alanı dolduran yaklaşık 30-35 bin kişi hep bir ağızdan eşlik etti. Cumhuriyet coşkusunun yaşandığı geceye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak ile Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal, vatandaşlar ve gençler katıldı.

CUMHURİYET COŞKUSU YAŞANDI

Büyükşehir’in Kocaeli’ye Cumhuriyet coşkusunu yaşatan gençlik festivalinin ikinci gününde sevilen sanatçı Sagopa Kajmer sahne aldı. Sekapark Uçurtma Tepesi festival alanında on binlerce genç konser öncesinde sosyal mesafe ve maske kurallarına uyularak konser alanına alındı. Türkçe rapin önde gelen isimlerinden ve müzik yapımcısı Sagopa Kajmer, söylediği şarkılarla Cumhuriyet coşkusuna eşlik ederken, şarkılarıyla Kocaeli’yi salladı.

ÇAKMAK, GENÇLERİN BAYRAMINI KUTLADI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Kocaeli Cumhuriyet ve Gençlik Festivali”nde sahne alan Türkçe rap şarkıcısı Sagopa Kajmer, festivale katılan gençleri söylediği şarkılarla coşturdu. Konserde Sagopa Kajmer, sevilen şarkılılarını art arda seslendirdi. Konserde Sagopa Kajmer’e Başkan Vekili Çakmak tarafından çiçek takdim edildi. Başkan Vekili Çakmak, Sagopa Kajmer’e bu güzel konser için teşekkür ederken, alanı dolduran gençlere Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın selamlarını iletti ve gençlerin bayramını kutladı.

ÜNLÜ KOMEDYEN HAYRETTİN SÖYLEŞİ YAPTI

Festivalin gündüz bölümün düzenlenen kültür ve sanat etkinliklerinde ünlü komedi sanatçısı Hayrettin (Hayrettin Onur Karaoğuz) öğrencilerle söyleşi yaptı. Söyleşiye soru-cevap şeklinde başlayan Hayrettin, sıcak tavırları ile dikkat çekti. Öğrencilerin yoğun ilgisi karşısında mutluluk duyduğunu belirten ünlü komedyen söyleşinin sonunda, etkinliğe katılan öğrencilerle tek tek fotoğraf çektirdi. Ünlü komedyenle fotoğraf çektirmek isteyen öğrenciler uzun kuyruklar oluşturdu.

YEREL SANATÇILAR UNUTULMADI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği festivalde, yerel sanatçılar da unutulmadı. Ritim Perküsyon Sanatçısı Murat Bizel ile buluşan gençler ellerdeki materyallerle sanatçıya eşlik ederek canlı performans gösterdi. Festival alanında sahne alan Kocaelili yerel sanatçı Özge Arda, muhteşem performansıyla Kocaelililerin unutamayacakları bir konser yaşattı.