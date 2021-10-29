Başaranspor’dan Eren Can bombası!

Süper Amatör Lig B Grubu takımlarından Bekirpaşa Başaranspor gece gece bir transfer bombası patlattı. İlimizin yetiştirdiği değerli stoperlerden 113 maçta 3. Lig deneyimi de bulunan 28 yaşındaki Eren Can Özçelik, Başaranspor ile anlaştı.

MUSTAFA KÜÇÜK’TEN BİR GECE YARISI OPERASYONU DAHA

Son olarak Konya Ereğli takımında oynayan Kyödspor patentli futbolcu daha önce Elazığ Belediye, Dersim 62, Karadeniz Ereğli, 62 Pertek, Maltepespor, Ankara Adliye formalarını başarı ile terletti. Geçtiğimiz gece iki önemli transferin işini bitiren Başaranspor Kulüp Başkanı Mustafa Küçük, şimdi de Eren Can’ı kadrolarına katarak savunmayı iyice sağlama aldı. Hem düzgün karakteri hem de etkili futbolu ile İzmitli futbolcu Eren Can’ın yeni takımına önemli katkı sağlayacağına kesin gözü ile bakılıyor. Bekirpaşa Başaranspor sezonun ilk maçında Başiskele Damlarspor’u konuk edecek.