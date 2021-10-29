Zeki Kaya: Kocaelispor’un kaynakları sizlersiniz

Kocaelispor Altyapı Sorumlusu Zeki Kaya, Kocaeli’nin genetik yapısının çok iyi seviyede olduğunu ve bundan faydalanılması gerektiğini vurguladı.
İNANILMAZ BİR GENETİK YAPI VAR
Amatör kulüplerin Kocaelispor açısından önemini belirten Kocaelispor’un eski futbolcularından ve yeşil siyahlı kulübün alt yapı sorumlusu Zeki Kaya şu şekilde konuştu: Bu kentin kaynakları sizlersiniz. Siz olmazsanız Kocaelispor hızlı bir şekilde yükselemez. Kocaeli’de inanılmaz bir genetik yapı var. Bundan hepimizin en iyi şekilde faydalanması gerekiyor.
BEN DE ÖNEMSİYORUM
Sadece futbol anlamında değil bütün meslek dallarında çok başarılı olabilecek gençleri var bu şehrin. Bunlar iyi işlenirse inanılmaz işler yaparlar, bizleri mutlu ederler. Benim de önemsediğim bir konu da şu. Kocaelispor’un kadrosunda 8-10 tane Kocaelili olsun istiyoruz. Çalışacağız bunu başarmak için elimizden geleni yapacağız.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.