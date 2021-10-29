Zeki Kaya: Kocaelispor’un kaynakları sizlersiniz

Kocaelispor Altyapı Sorumlusu Zeki Kaya, Kocaeli’nin genetik yapısının çok iyi seviyede olduğunu ve bundan faydalanılması gerektiğini vurguladı.

İNANILMAZ BİR GENETİK YAPI VAR

Amatör kulüplerin Kocaelispor açısından önemini belirten Kocaelispor’un eski futbolcularından ve yeşil siyahlı kulübün alt yapı sorumlusu Zeki Kaya şu şekilde konuştu: Bu kentin kaynakları sizlersiniz. Siz olmazsanız Kocaelispor hızlı bir şekilde yükselemez. Kocaeli’de inanılmaz bir genetik yapı var. Bundan hepimizin en iyi şekilde faydalanması gerekiyor.

BEN DE ÖNEMSİYORUM

Sadece futbol anlamında değil bütün meslek dallarında çok başarılı olabilecek gençleri var bu şehrin. Bunlar iyi işlenirse inanılmaz işler yaparlar, bizleri mutlu ederler. Benim de önemsediğim bir konu da şu. Kocaelispor’un kadrosunda 8-10 tane Kocaelili olsun istiyoruz. Çalışacağız bunu başarmak için elimizden geleni yapacağız.