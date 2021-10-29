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29 Eki 2021 - 09:30- Spor G: 29 Eki 2021 - 09:31

Mithat Ağa: Kocaelispor’da Kocaelili olmalı

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürü ve aynı zamanda Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa, İzmit Belediyespor alt yapısında yetişen ve Kocaelispor’a kazan...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Mithat Ağa: Kocaelispor’da Kocaelili olmalı mask

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürü ve aynı zamanda Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa, İzmit Belediyespor alt yapısında yetişen ve Kocaelispor’a kazandırılan 7 futbolcu için düzenlenen törende konuştu ve “Umarım, Kocaelispor’un 11’i de, takımın tamamı da Kocaelili futbolculardan oluşur inşallah” dedi.

ZOR AMA İMKANSIZ DEĞİL

Mithat Ağa konuşmasında şunları söyledi: İzmit Belediyespor olarak amacımız yarışmak değil, sporcu yetiştirmektir. Ne kadar sporcu yetiştirir ve kentimizin takımlarına kazandırırsak o kadar hayırlı bir hizmette bulunmuş oluruz. Kocaelispor’u bütün amatör kulüpler desteklemeli, dışarıdan futbolcu almamalı. Günümüz şartlarında kolay değil belki ama duygumuz bu yönde olmalı.

BEREKETLİ BİR KENTİZ

Bu kent sporcu anlamında oldukça bereketli bir kent. Kocaeli’deki sporcularımızla, gençlerimizle bu işi götürürüz. İnşallah Kocaelispor’un ilk 11’inde hatta tüm takımdaki sporcular Kocaelili olur. İzmit Belediyesi olarak Kocaelispor’umuza ne olursa olsun, değerli başkanımız Fatma Kaptan Hürriyet’in talimatıyla her daim destek olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
# Kocaelispor, İzmit belediyesi

29 Eki 2021 - 09:30 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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