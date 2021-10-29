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29 Eki 2021 - 09:31- Asayiş G: 29 Eki 2021 - 09:34

Kocaeli'de 3 araç birbirine girdi: 2 yaralı

İzmit'te 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kocaeli'de 3 araç birbirine girdi: 2 yaralı mask

Kaza, saat 22.30 sıralarında Kandıra yolu, İzmit ilçesi Çayırköy mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ve İzmit istikametine giden 41 PJ 500 plakalı otomobil, Kandıra istikametine ilerleyen Kübra S. idaresindeki 34 YT 7138 plakalı arazi aracına çarptı. Savrulan 41 PJ 500 plakalı otomobil, yine Kandıra istikametine gidin Cafer E. idaresindeki 19 AE 367 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazanın ardından bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobillerin kullanılmaz hale geldiği kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekipleri ise kaza yerinde inceleme yaptı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
# sağlık

29 Eki 2021 - 09:31 - Asayiş

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