DEVA İl Başkan Yardımcısı: Eşimi AK Parti’ye üye yapmışlar

DEVA Partisi İl Başkan Yardımcısı Ensar Emir, sosyal medya hesabı üzerinden eşinin AK Parti’ye üye yapıldığını duyurdu. Emir, söz konusu olay ile ilgili, “Eşimi hiç gitmediği Arnavutköy’de Ak Parti’ye üye yapmışlar. Bugün e-Devlet’te görünce şaşırdık. Mezarlıktakiler bitti şimdi diğer illere başlamışlar. Yaparsa AK Parti yapar” ifadelerine yer verdi.