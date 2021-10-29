DEVA Partisi İl Başkan Yardımcısı Ensar Emir, sosyal medya hesabı üzerinden eşinin AK Parti’ye üye yapıldığını duyurdu. Emir, söz konusu olay ile ilgili, “Eşimi hiç gitmediği Arnavutköy’de Ak Parti’ye üye yapmışlar. Bugün e-Devlet’te görünce şaşırdık. Mezarlıktakiler bitti şimdi diğer illere başlamışlar. Yaparsa AK Parti yapar” ifadelerine yer verdi.
29 Eki 2021 - 10:27- Siyaset Güncelleme: 29 Eki 2021 - 10:28
DEVA İl Başkan Yardımcısı: Eşimi AK Parti’ye üye yapmışlar
DEVA Partisi İl Başkan Yardımcısı Ensar Emir, eşinin AK Parti’ye üye yapıldığını duyurdu. Emir, “Eşimi hiç gitmediği Arnavutköy de Ak partiye üye yapmışlar. Bugün e-Devlet’te görünce şaşırdık” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Misafir - Kayıtlardan çıkar hangi bilgisayardan yapıldığı. Döner dolaşır yine sizden biri çıkar işin içinden..
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.