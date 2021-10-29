5 zincir market ve 1 tedarikçi firmaya milyonluk ceza

Rekabet Kurumu, koronavirüs salgını sürecinde fiyat davranışlarının incelenmesine yönelik haklarında soruşturma başlatılan zincir marketler ile tedarikçi firmaların temsilcilerinden sözlü savunma almıştı. Soruşturma heyeti, inceleme ve tespitler sonucunda, 5 zincir market ve 1 tedarikçi firma hakkında idari para cezası uygulanmasını talep etmişti.



REKABET KURUMU'NDA KRİTİK TOPLANTI

Perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile uğraşan zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı, Rekabet Kurumu'nda yapılmıştı. Şirket temsilcileri genel olarak maliyet artışlarına dikkat çekmişti.

"PİYASANIN ORGANİZE EDİLDİĞİ TESPİT EDİLDİ"

Soruşturma heyetince yapılan inceleme ve tespitler sonucunda elde edilen bulguların, ilgili mevzuat ve içtihat çerçevesinde değerlendirildiği belirtilerek, şöyle denilmişti: "Ulusal zincir marketler arasında, doğrudan veya ortak tedarikçiler aracılığıyla dolaylı temaslar yoluyla, satış fiyatlarının ve fiyat artışlarının koordinasyonunun sağlandığı, elde edilen belgelerde 'piyasanın organize edildiği', artırılan fiyatların 'rakiplerle eş zamanlı raflara yansıtılacağı' yönünde ve benzer nitelikte pek çok ifade bulunurken, zincir marketlerin fiyat hareketlerinin de bu bulguları büyük ölçüde teyit ettiği, yine doğrudan veya ortak tedarikçiler aracılığıyla geleceğe dönük fiyatlar, fiyat artış tarihleri, dönemsel kampanyalar ve indirimler gibi rekabete hassas bilgilerin paylaşıldığı; fiyat indirimine giden veya pazar genelinde fiyatların arttığı dönemde henüz fiyat artışı yapmayan zincir marketlerin fiyatlarına tedarikçiler aracılığıyla müdahale edilmek suretiyle söz konusu zincir marketlerin fiyatlarının tüketiciler aleyhine yükseltilmesinin sağlandığı; nitekim bu durumun genellikle 'bozuk fiyatların düzelttirilmesi' şeklinde belgelere yansıdığı kanaatine ulaşılmıştır."

FAHİŞ FİYAT SORUŞTURMASI TAMAMLANDI

Rekabet Kurumu, fahiş fiyat soruşturmasını bugün tamamladı. Kurul, BİM, CarrefourSA, Migros, ŞOK, A101 ve Savola Gıda'ya toplam 2 milyar 671 milyon lira idari para cezası verilmesine karar verdi.

Marketlere verilen para cezaları şu şekilde:

-BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.'ye 958.129.194,39 TL

-CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'ye 142.469.772,07 TL

-Migros Ticaret A.Ş.'ye 517.672.762,75 TL

-Savola Gıda ve San. Tic. A.Ş.'ye (Yudum, Sırma ve Egemden) 22.210.998,63 TL

-Şok Marketler Ticaret A.Ş.'ye 384.369.037,15 TL

-Yeni Mağazacılık A.Ş.'ye (A101) 646.582.329,39 TL